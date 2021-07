Valentin Negru este noul antrenor al echipei Rapid 2

Valentin Negru este noul antrenor al formaţiei Rapid 2, echipă ce evoluează în Liga 3, anunţă gruparea giuleşteană.

În vârstă de 38 de ani, Vali a jucat la Rapid între 2003-2007 şi 2013-2015, fiind unul dintre jucătorii eurofantastici, golul său de la Berlin, din meciul cu Hertha, rămânând de referinţă.

Formaţia secundă a terminat pe locul 8 în sezonul trecut din liga a treia, bazându-se în totalitate pe jucători tineri, sub 20 de ani.

„Mă bucur că am revenit la Rapid, mă bucur că am regăsit aici oameni cu care am avut o relaţie foarte bună, mă bucur pentru ce au reuşit la prima echipă. Îl felicit pe Mihai pentru ceea ce a reuşit, îi doresc să aibă rezultate şi mai frumoase decât a avut până acum. Mă bucur şi că Nico este noul preşedinte al Rapidului. Sper să-şi depăşească rezultatele avute ca jucător şi să aibă un mandat cât mai lung”, a spus Vali Negru pentru fcrapid.ro.

Noul antrenor de la Rapid 2 a fost şi secundul lui Adrian Iencsi la prima echipă, în mandatul acestuia din sezonul trecut al ligii secunde.

Sezonul 2021/2022 din Liga 3 va începe pe 28 august, conform news.ro.