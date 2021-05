Valerică Găman resemnat după retrogradarea Astrei Giurgiu, dar speră la câștigarea Cupei României

Fundaşul Valerică Găman a declarat, miercuri, după retrogradarea Astrei Giurgiu, că fotbalul ia-u pedepsit pe jucătorii giurgiuveni, care doar atât au putut la meciul cu FC Viitorul, pierdut, scor 0-1. El speră totuşi în câştigarea Cupei României sâmbătă.

"Fotbalul ne-a pedepsit, dar sper ca acest club să reziste şi să revină peste un an. Cred că atât am putut. Au fost multe probleme la club. nu caut un alibi, dar faptul că am jucat din 3 în 3 zile nu ne-a dat ocazia să ne revenim. E numai vina noastră şi a conducerii. Fotbalul îşi dă ceea ce meriţi. Cu siguranţă nu voi continua în Liga II, am ceva contacte. Nu am luat în considerare acest aspect, al retrogradării, nu ştiu ce va fi cu echipa. Sperăm să reuşim un rezultat bun în Cupa României", a declarat Găman la Digisport. Astra Giurgiu şi Poli Iaşi au retrogradat, iar FC Hermannstadt şi FC Voluntari vor disputa barajul pentru menţinerea în Liga I, după rezultatele înregistrate, miercuri, în meciurile din ultima etapă a play-out-ului Ligii I. Astra va evolua, sâmbătă, în finala Cupei României, cu Universitatea Craiova.