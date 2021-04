Valeriu Gheorghiță, despre efecte trombotice după vaccinare: 'Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică'

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a comparat vaccinul AstraZeneca cu mersul cu mașina sau mersul cu avionul. Medicul a spus și ce opțiuni au persoanele care refuză rapelul cu acest vaccin.

Valeriu Gheorghiţă a declarat, duminică seară, la Digi24, că discrepanța recomandărilor în țările europene în ceea ce privește vaccinul de la AstraZeneca este frustrantă, în condițiile în care toți se raportează la aceleași date științifice. „Vorbim de un risc de 6 evenimente trombotice la 1 milion de persoane vaccinate. Practic, dacă am vaccina 20 de milioane de persoane, am ajunge la 120 de evenimente trombotice. Doar în anul 2019 am înregistrat la nivel național 128 de tromboze de sinus venos cerebral”, a afirmat Gheorghiţă, la Digi24, relatează Mediafax.

În cazul în care apar, evenimentele trombotice se înregistrează de 3- 4 zile după vaccinare până la 14 zile.

Întrebat ce poate face o persoană care refuză rapelul cu AstraZeneca, dar vrea să se vaccineze, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a precizat că la rapel frecvența reacțiilor adverse este semnificativ mai scăzută, iar la nivel european persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză nu au dezvoltat evenimente trombotice.

„Nu avem o opțiune bazată pe niște dovezi științifice”, a spus Gheorghiță.

Întrebat, mai departe, dacă există posibilitatea reluării schemei de vaccinare, Gheorghiță a răspuns: „Ar putea la un moment dat, dar nu știm care este timpul optim, după 3 luni, după 6 luni. (...) Probabil că durata estimată optimă, de bun simț medical, e undeva la 3 luni de la prima doză. (...) Nu avem stabilit un moment oportun pentru reluarea unei scheme de vaccinare și nu avem nici măcar o indicație în afara unor situații punctuale, când la prima doză persoana respectivă dezvoltă șoc anafilactic și se recomandă vaccinarea după o perioadă estimată de cel puțin trei luni cu un alt tip de vaccin. Ne mai lipsesc date, dar vor apărea în perioada următoare”.

O persoană care a făcut prima doză nu poate fi considerată imunizată, chiar dacă protecția oferită de vaccinul de la AstraZeneca după o singură doză este undeva la 70%, pentru că datele arată că după trei luni nivelul anticorpilor scade foarte mult și este nevoie de creșterea răspunsului imun și asigurarea protecției pe termen lung.

În schimb, conform datelor sosite din Marea Britanie și Scoția, unde există cea mai mare experiență cu acest vaccin, după prima doză există o reducere a spitalizărilor cu peste 94%, a spus medicul.

Mai mult, cei de la Oxford recomandă completarea schemei de vaccinare.

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare a declarat, de asemenea, că în acest moment nu există anulări la rapel pentru vaccinul AstraZeneca. Rapelurile încep pe 14 aprilie, fiind programate circa 9.000 de persoane.

În total, aproximativ 90.000 de persoane și-au anulat programările cu acest vaccin.

Întrebat ce va face cu centrele în care oamenii nu se mai prezintă pentru AstraZeneca, medicul a declarat că luni va avea loc evaluarea acestora, dar deocamdată trebuie să funcționeze pentru că din 14 încep rapelurile.

„Pe de altă parte, acolo unde activitatea este într-adevăr foarte scăzută, avem mai multe opțiuni: prima este de alocare a unui alt tip de vaccin și ne gândim la Johnson & Johnson, iar a doua posibilitate pe care o luăm în calcul ar fi ca personalul din aceste centre să fie inclus în echipele mobile”, a susținut Gheorghiță.

În acest moment, numărul total de doze disponibile din serul AstraZeneca este de 750.000.

„Gândiți-vă la mersul cu mașina sau mersul cu avionul, sunt mijloace de transport sigure, pe care le folosim, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă accidente. Se întâmplă, face parte din statistică. Așa funcționează sănătatea publică. Trebuie să iei decizii în favoarea celor mulți, pentru că așa se stabilesc riscurile și beneficiile la orice decizie medicală”, a conchis medicul.