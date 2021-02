Valeriu Gheorghiţă rupe tăcerea despre potopul de reacții adverse generate de vaccinul AstraZeneca: 'Sunt menţionate în rezumatul caracteristic produsului'

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, a fost întrebat dacă sunt semne de întrebare legate de vaccinul AstraZeneca, el explicând că în urma administrării acestuia nu au fost înregistrate reacţii adverse care să nu fie menţionate în prospect. În ultimele zile, sute de reacții adverse au fost înregistrate, cele mai multe la vaccinul AstraZeneca.

”Noi considerăm că evoluţia şi numărul de persoane vaccinate este aproximativ cel pe care îl aşteptam, având în vedere că noi am deschis aproximativ 10.800 de locuri de vaccinare zilnic şi avem puţin peste 9.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, iar din punct de vedere al profilului de siguranţă nu am înregistrat reacţii adverse care să nu fie menţionate în rezumatul caracteristic produsului”, a mai declarat Gheorghiţă.

De asemenea, Gheorghiţă a fost întrebat dacă vaccinul de la compania AstraZeneca este la fel de sigur ca celelalte două, el răspunzând că ”nici nu trebuie să punem problema în felul acesta”.

”Categoric, da. Nici nu trebuie să punem problema în felul acesta din moment ce a primit recomandare din partea Agenţiei Europene a Medicamentului. De asemenea, este un vaccin care are o rată de eficacitate care ne permite să îl folosim cât se poate de clar şi cu beneficii maximale pentru persoanele vaccinate, având în vedere următoarele aspecte: protecţia este de aproape 100% faţă de formele severe de boală, faţă de internări. Practic nivelul de protecţie pe care vaccinarea cu AstraZeneca este cât se poate de bună. Sunt date din studiile derulate care ne arată o scădere a efectelor simptomatice cu 67 % pentru că protocolul de studiu a permis testarea săptămânală a tuturor persoanelor care au făcut parte din acel studiu şi s-a observat o scădere a considerabilă a ratei de infecţie simptomatică. Dacă ne uităm la vaccinurile pe care le folosim an de an pentru gripa sezonieră, care au o rată de eficacitate de 40 - 60 la sută, datele pentru vaccinul de la AstraZeneca în momentul de faţă arată o rată de eficacitate între 76 - 82 la sută, ţinând cont de momentul în care administrăm a doua doză”, a declarat Gheorghiţă.

În ceea ce priveşte efectele adverse ale vaccinurilor împotriva COVID-19, Gheorghiţă a explicat că majoritatea au o durată de circa 24 de ore.

”Prin vaccinare, practic, antrenăm răspunsul imun al organismului pentru momentul în care eventual se va întâlni cu virusul, pentru a face faţă acelei provocări. Însă intensitatea este categoric mult mai uşoară şi vorbim de până la o zi de durere de cap, febră”, a mai adăugat Valeriu Gheorghiţă.

