Valeriu Iftime speră să obțină 2 milioane de euro pentru Andrei Chindriş - Are o ofertă din Germania

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, joi, că poate obţine două milioane de euro din transferul fundaşului Andrei Chindriş, adăugând că un impresar din Germania va veni să-l urmărească pe jucător potrivit news.ro

"Nu am stabilit un preţ, am vorbit cu domnul Becali, dar nu am vorbit să îl vând pe Chindriş, am avut cu totul o altă discuţie cu dumnealui. Mi-a spus un preţ şi eu am spus că nu poate fi vorba de aşa ceva. Chindriş este un fotbalist care la ora actuală are o ofertă din Germania. Un impresar din Germania va veni să-l urmărească chiar la următorul meci al nostru acasă, să mai stăm de vorbă. Eu eu cred că pot lua două milioane pe el, dar nu aş vrea să luăm preţul ăsta, să fixez un target cuiva în momentul ăsta. Deci nu este de vânzare până în vară. Domnul Becali se gândeşte dacă îmi dă un milion. Oferta lui e de 800.00. Nu vreau să negociez preţul lui Chindriş, preţul lui se discută în vară. Până în vară trebuie să demonstreze că e cel mai bun copil din Liga I sau unul dintre cei mai bun fundaşi centrali din Liga I. Preţul pe care îl voi cere eu va fi stabilit la negocieri. El nu pleacă acum de la noi, în iarna asta nu pleacă pentru că eu nu cred că este pregătit să facă pasul să joace la o echipă mare, chiar dacă, repet, dacă ar pleca azi la FCSB ar juca oricând în locul oricărui de acolo. Dar eu vreau să fac mai mult din el. CFR nu mi-a dat încă banii pe Golofca, pentru că mi se pare că nu îi au, dar o să-mi primesc banii pe Golofca. Nu am vorbit cu ei despre Chindriş, dar niciodată nu spun nu la o echipă cum e CFR Cluj, o echipă cu bani până la urma urmei şi ăştia care au bani sunt prietenii noştri sunt sau sunt cluburi cu care suntem deschişi să facem business. Cu FCSB nu avem o relaţie de prietenie, avem o relaţie de business", a declarat Iftime, la ProX.

Patonul FCSB, Gigi Becali, şi-a reafirmat, marţi, interesul pentru Chindriş: "Am vorbit cu Iftime şi glumind, aşa, i-am spus uite ţi-l iau pe Chindriş, îţi dau banii acum, dar nu joacă cu mine, adică, în glumă, nu joacă în play-off, adică am vrut să îi dau de înţeles că o să fie în playoff. El nu s-a prins, am mai discutat după aia şi i-am zis: la ora asta îţi dau pe Chindriş 800.000... Mai mă gândesc dacă ajung la un milion."