Valeriu Stoica susține că PSD face orice vrea în coaliție: 'Alianţa nu este între PNL şi PSD, ci între preşedintele Iohannis şi PSD, PNL are foarte puţin'

Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, este de părere că partidul este în prezent izolat în coaliţia cu PSD şi a atras atenţia că alianţa s-a făcut încă din timpul negocierilor între PSD şi UDMR.

”Când sunt trei actori, doi se aliază împotriva celui de-al treilea. Dacă PNL şi UDMR s-ar alia, ar putea să domine PSD, dar alianţa s-a făcut deja între PSD şi UDMR, după cum s-au negociat portofoliile: Deci PNL este deja izolat, alianţa este deja făcută”, a spus Valeriu Stoica la emisiunea Talk News de la Profit TV.

Valeriu Stoica s-a întrebat, retoric, dacă PNL la guvernare.”Să vedem ce ministere are PNL. La prima vedere, are câteva. Este Ministerul de Interne al PNL? De când există, din 90 şi până astăzi, acest minister este al preşedintelui, şi ministrul este numit prin acordul preşedintelui. Este ministerul Justiţiei al PNL? Esre Ministerul Educaţiei al PNL? Este premierul al PNL? Iarăşi mă îndoiesc. (..) Alianţa nu este între PNL şi PSD ci între preşedintele Iohannis şi PSD, PNL are foarte puţin”, a spus el, potrivit news.ro.

Stoica a dat şi exemplu numirii lui Marian Neacşu la Secretariatul general al Guvernului, care a produs reacţii pe scena politică, dar totuşi s-a realizat.

”Rezultă că PSD poate să facă ce doreşte, nimeni nu s-a putut opune, nici PNL, niici preşedinte. Puterea în acest Guvern este a PSD, chiar dacă premierul este al PNL. În realitate, jocurile vor fi făcute de PSD în această guvernare”, a arătat fostul lider PNL.

Valeriu Stoica a mai spus că, dacă va provoaca o ruptură, atunci PNL va pleca de la guvernare, şi va rămâne PSD. ”Nu cred că după 2023 va mai fi coaliţia”, a mai spus el.