Virulența valului 4 riscă să depășească toate estimările epidemiologilor români

Medicul Adriana Pistol (INSP), a declarat marți că este posibil ca virulența valului 4 de coronavirus să fie mai mare decât s-a anticipat.

Întrebată ce înseamnă faptul că azi au fost peste 11.000 de noi cazuri în contextul în care estimările epidemiologilor erau de 15.000-20.000 de cazuri pe zi abia în luna octombrie, Pistol a răspuns: „Poate ca exista si riscul sa se intample si mai mult decat am prognozat”.

„Numarul de tulpini Delta creste, stim cu totii ca deja de doua saptamnai am declarat transmitere comunitara. In ultimele trei saptamani nu am mai vazut alta tulpina. Nu este de mirare ca numarul este in crestere”, a adăugat medicul.