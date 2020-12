Varianta ocolitoare a municipiului Satu Mare va fi gata în două săptămâni (Lucian Bode)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat că pentru finalizarea variantei de ocolire Satu Mare mai sunt necesare două săptămâni de lucru, urmând să fie pus stratul de uzură pentru un pod de 600 de metri, condiţiile meteorologice nefavorabile împiedicând constructorul să finalizeze lucrarea până în prezent, potrivit news.ro.

Lucian Bode a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Satu Mare, că proiectul variantei ocolitoare Satu Mare a fost întârziat pentru că nu i-au fost alocate resurse suficiente.

“Un obiectiv important este varianta de ocolire Satu Mare. Aici acest proiect a fost foarte mult întârziat, nu i s-au alocat resurse suficiente şi acesta a fost motivul pentru care evoluţia lui nu a fost una pe care şi-ar fi dorit toţi cei care tranzitează Satu Mare şi mai cum seamă cei care locuiesc în acest oraş. Cei aproape 20 de kilometri de centură ocolitoare în acest moment se lucrează, s-a lucrat într-un ritm foarte accelerat la pod, însă din păcate, condiţiile meteo nu au permis să aştearnă şi ultimul strat, stratul de uzură”, a afirmat Bode.

El a precizat că ar mai fi nevoie de două săptămâni pentru finalizarea lucrărilor.

“Din discuţiile pe care le-am avut cu compania de drumuri ar mai fi nevoie de două săptămâni pentru a finaliza toate lucrările la acest pod, ele sunt finalizate într-un procent de 90 şi ceva la sută, dar sigur vrem să dăm în trafic în condiţii de siguranţă acest obiectiv pentru că împreună cu cei aproape doi kilometri şi jumătate, podul are 600 de metri, doi kilometri şi jumătate de reţele, de bretele de acces, este foarte important să decongestionăm traficul în zonă când vom finaliza acest obiectiv şi noi aşa cum am promis vom da în circulaţie podul şi bretelele de acces imediat ce acest lucru va fi permis în condiţii de siguranţă. Practic, constructorul spune că mai are de executat aproximativ două săptămâni dacă condiţiile meteo îi vor permite acest lucru pentru a finaliza lucrările la pod”, a afirmat Bode.