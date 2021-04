SURSE PNL - Variantă de ieșire din criza guvernamentală

Liberalii iau în calcul ca protocolul Coaliției de guvernare PNL-USR PLUS-UDMR să fie completat cu prevederi legate de revocarea miniștrilor, ca posibilă variantă de depășire a conflictului din Guvern.

Protocolul coaliției de guvernare conține două linii roșii de netrecut:

1. Fiecare partid din coaliție îți alege persoanele pe care le propune în funcțiile negociate. Astfel, nu poate decide PNL ce ministru al Sănătății propune USR PLUS, în cazul de față.

2. Partidele din coaliție nu vor racola parlamentari unii de la alții.

Surse din PNL au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că nu se pune problema schimbării premierului, așa cum cere alianța USR PLUS pentru continuarea guvernării.

În acest context, o soluție de compromis luată în calcul în PNL este completarea Acordului de guvernare cu un nou punct referitor la modalitatea de revocarea a miniștrilor.

Liberalii ar fi de acord să scrie în protocol faptul că remanierea guvernamentală se realizează de către prim-ministru doar la propunerea formațiunii care a propus respectivul ministru.

Surse liberale afirmă că este o concesie care ar putea fi suficientă pentru a satisface orgoliile din USR PLUS. Pe de-o parte, cei din USR PLUS ar putea prezenta noua prevedere, în fața propriilor alegători, ca fiind o recunoaștere a faptului că premierul nu și-a respectat aliații. Pe de altă parte, USR PLUS ar primi asigurări că episodul nu se va repeta, chiar dacă rămâne premier Florin Cîțu, iar guvernarea poate merge mai departe fără alte complicații.

Liberalii mai afirmă că USR PLUS exagerează cu nemulțumirile, pentru că nu a fost Florin Cîțu cel care a ridicat primul sabia.

„Barna să zică mersi că n-a aflat de la televizor (că premierul l-a demis pe ministrul Sănătății), cum aflam noi din presă ce făceau ei pe la minister”, spun surse din PNL.

Schimbarea premierului este respinsă total de liberali. „Iohannis îl susține, noi îl susținem, el vrea să stea acolo până în 2024, nebun să fie să plece”, zic sursele citate.

„USR PLUS trebuie să aibă simțul măsurii. Nu cred că se așteaptă cineva de acolo, oricât de înfierbântat e, că am putea schimba premierii ca pe ciorapi”, mai spun surse din PNL.