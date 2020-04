Varujan Pambuccian propune o serie de măsuri pentru atenuarea consecinţelor crizei economice

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat pentru AGERPRES că sunt necesare o serie de măsuri care să atenueze consecinţele crizei economice, în special celei alimentare, care va urma celei determinate de pandemia de coronavirus, şi a anunţat în context că lucrează la ''o arhitectură legislativă'' pe partea de agricultură şi de dezvoltare a cercetării.

"Eu am propus şase măsuri mai mult la nivel strategic, deocamdată, care cred că sunt o soluţie în momentul de faţă. Prima este una care a fost foarte mult comentată - cred că o să avem o problemă legată de instabilitatea monetară. (...) Dacă va fi posibil lucrul acesta, să avem o ancoră monetară în zona euro, eventual chiar să stabilim o paritate fixă, mai ales că spre asta ne îndreptăm dacă vrem să aderăm la euro. (...) A doua chestiune, care va trebui finanţată de către stat, pentru că altfel n-avem cum să o facem, este să scădem costurile muncii. Munca în România este încă foarte scumpă, şi aici mă gândesc la CAS şi CASS. Va trebui să găsim o soluţie prin care să putem finanţa deficitele create de scăderile costurilor muncii, pentru că, în felul acesta, putem să relansăm şi partea de IMM-uri şi putem să relansăm şi ocuparea forţei de muncă. Acestea vor fi două probleme serioase după ce se va termina criza", a explicat Pambuccian, potrivit Agerpres.ro.

Citește și: Traian Băsescu îl face praf pe Marcel Vela: Demagogul cu elice a reuşit să-l ajungă pe Ponta şi în demagogie şi în ticăloşie

Totodată, deputatul consideră că trebuie găsite soluţii de stimulare a agriculturii. El a atras atenţia, pe de altă parte, asupra problemelor legate mai ales de finanţarea din domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologice.

"Noi, până acum, nu am avut programe naţionale majore pe care să le expunem ca atare şi la care să poată participa absolut orice entitate, indiferent de natura capitalului. Avem nevoie să ne stabilim câteva priorităţi în cercetare, priorităţi naţionale, majore şi pe acestea să poată să se dezvolte România. Israelul, de exemplu, a plecat în urmă cu 30 de ani de la o ţară eminamente agricolă, iar acum este o ţară care exportă în principal tehnologii. Lucrul acesta este posibil, avem cercetători extrem de valoroşi pe care i-am neglijat în toţi aceşti 30 de ani, în care am finanţat mai degrabă salarii în cercetare decât în cercetare şi trebuie să regândim lucrul ăsta. Acum am fi avut probabil mult mai mult sprijin concret din partea dânşilor în abordarea acestei crize şi a celor care vor urma. Noi o să avem o criză alimentară, probabil toată planeta, în următorii doi ani. Va trebui să ştim că ne putem baza şi pe resurse interne de cercetare", a arătat Varujan Pambuccian.

Deputatul minorităţilor naţionale a mai vorbit despre necesitatea realizării infrastructurii de transport şi dezvoltarea terminalelor maritime şi fluviale în România, ţară de tranzit pentru foarte multe mărfuri.

Citește și: CTP cere capul lui Marcel Vela: Pentru asta, Costache a plătit cu funcția

"Şi cred că va trebui să facem un lucru, pe care nu l-am făcut niciodată în ultimii 30 de ani - să fim prezenţi agresiv pe pieţe mari ale lumii. România este o piaţă mică, oricât de mult am produce, consumul intern nu poate susţine o dezvolare foarte mare a companiilor româneşti. (...)", a subliniat Pambuccian.

Potrivit acestuia, "domeniile care suscită un interes major au o serie de blocaje care vin strict din interese ale unor entităţi".

Citește și: Informații îngrijorătoare! Până când ar putea fi necesară distanțarea socială .

"Când vorbim despre agricultură, vorbim despre un interes major. (...) În ceea ce priveşte dezvoltarea ştiinţifică, există un dezinteres major. Pe partea de agricultură şi pe partea de dezvoltare a cercetării lucrez acum la o arhitectură legislativă şi după aceea o să scriu lege cu lege ce trebuie făcut. În ceea ce priveşte scăderea costurilor muncii, aici trebuie să existe un consens la nivel naţional. Dacă el nu va exista, pentru că el trebuie finanţat din deficitul bugetar, atunci o să avem o problemă foarte mare şi cu angajarea oamenilor, şi cu dezvoltarea în special a IMM-urilor. Este foarte riscant să ajungem să fim un stat în care toată forţa de muncă să fie cumpărată de multinaţionale, pentru că relocările se pot face uşor, pentru că robotizarea şi inteligenţa artificială se dezvoltă rapid, şi riscăm ca, dintr-un stat cu ocupare a forţei de muncă aproape ideală, să ne trezim peste noapte un stat cu un şomaj imens, uriaş. Riscul e foarte mare. Aici IMM-urile sunt una dintre cheile care pot să ţină economia într-o stare de progres stabil şi predictibil şi în acelaşi timp sunt cele care au cea mai mare nevoie de un cost al muncii redus", a detaliat Pambuccian.