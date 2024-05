Vasile Bănescu s-a dezlănțuit după victoria lui Nemo la Eurovision: Marea strategie a Diavolului!

„Victoria lui Nimeni (Nemo), una zdrobitoare asupra firescului, una insultătoare la adresa Muzicii”, afirmă purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a BOR, Vasile Bănescu, după ce elveţianul Nemo a câştigat Eurovision cu o melodie despre călătoria lui de autodescoperire ca persoană non-binară.

„Victoria lui Nimeni (Nemo), … una zdrobitoare asupra firescului, una insultătoare la adresa Muzicii, una exterminatoare a bunei-cuviințe și bunului-simț, toate caricaturizate și evacuate din mentalul colectiv al masei isteric (tele)spectatoare. O masă în stare de ebrietate ideologică din care cultura reală, elementarele repere morale și însuși Sensul au fost izgonite de activismul șleampăt care huiduie realitatea, siluiește arta, face țăndări ierarhiile și cântă ridicol prohodul planetei căreia i-a crescut temporar temperatura, un simptom manifestat recurent în istoria ei cosmică”, scrie pe Facebook purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu.

El afirmă că melodia interpretată de câștigătorul Eurovision este „un imn chinuit înălțat non-binarității, fluidizării aberante a datului ontologic al sexualității masculine și feminine”.

„Nemo/ Nimeni. Nu întâmplător, ci foarte expresiv în context. Codul unei uși desenate pe un zid. Destinația oricărei sminteli ideologice. Un imn chinuit înălțat non-binarității, fluidizării aberante a datului ontologic al sexualității masculine și feminine, lichidării distincțiilor dintre chipurile binelui & răului și a distincției dintre Adevăr și minciuna numită deconstructivist post-adevăr, dincolo de care începe nu vreo superioară libertate, ci curtea strâmtă a sordidului. Relativizarea a tot ce ne onorează ca ființe raționale și ne salvează ca oameni failibili, dar unici ca persoane create pentru a trăi o veșnicie spre care trecem prin episodul morții. Nu doar o meschină viață în care să o facem lată, prostind-ne în fel și chip”, adaugă Bănescu.

El afirmă că actualitatea permanentă a uneia dintre cele mai profunde cărți despre cel care truchează realitatea și malformează grotesc ordinea naturală - „Partea Diavolului”, a lui Denis de Rougemont: Răul secolului (și al acestui secol) - depersonalizarea/ masificarea.

„Marea strategie a Diavolului în timpurile noastre nu se mai sinchiseşte de individ, pentru că acesta a dispărut, ci de mase. Diavolul lucrează en gros. Kierkegaard a înţeles mai bine decât oricine şi înaintea tuturor principiul diabolic care creează masele: fuga de propria persoană, dorința de a nu mai fi răspunzător, deci vinovat, şi de a deveni deodată participant la puterea divinizată a Anonimului. Or, Anonimul are multe şanse de a fi cel căruia îi place să spună: Eu sunt Nimeni... Mulţimea este locul de întâlnire al oamenilor care fug de ei înşişi, de ei şi de vocaţiile lor”, încheie Bănescu.

Elveţianul Nemo a câştigat Eurovision 2024, o ediţie plină de tensiuni politice, triumfând într-un concurs desfăşurat în Malmo, Suedia. Concursul muzical a fost perturbat de controversele legate de prezenţa Israelului în competiţie în contextul războiului din Fâşia Gaza.

Marea finală a concursului Eurovision 2024 a avut loc la Malmö, Suedia, unde 25 de ţări au concurat pentru trofeu şi pentru onoarea de a găzdui ediţia de anul viitor a concursului.

Reprezentantul Olandei a fost descalificat sâmbătă în urma unui incident.

După 4 ore de muzică, spectacole, divertisment şi emoţie, Nemo din Elveţia a fost încoronat câştigător al celei de-a 68-a ediţii a concursului Eurovision cu piesa "The Code". Cântăreţul, în vârstă de 24 de ani, a câştigat concursul cu piesa "The Code", o melodie plină de energie care trece prin rap, drum and bass şi operă, despre călătoria lui Nemo de autodescoperire ca persoană non-binară.