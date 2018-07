Vasile Blaga SPULBERĂ toate speculațiile: 'N-am avut nicio întâlnire cu președintele. Nici gând!'

Fostul lider al PNL, Vasile Blaga, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și că este de câteva zile plecat la Mamaia, în contextul în care în spațiul public au apărut informații, pe surse, că cei doi ar fi avut o întâlnire joi, la Palatul Cotroceni.

"N-am avut nicio întâlnire cu președintele. Nici gând. Am văzut și eu informații. Eu de vineri sunt la Mamaia. Sum cu familia la mare și stau și eu câteva zile", a afirmat, pentru MEDIAFAX, fostul lider al PNL, Vasile Blaga.

În spațiul public au apărut informații, pe surse, potrivit cărora joi, la o zi după întâlnirea lui Vasile Blaga în Modrogan cu membri fostului PDL, acesta ar fi avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Presa a scris că șeful statului i-ar fi comunicat lui Vasile Blaga că este îngrijorat de o posibilă ruptură în PNL și rămânerea fără un sprijin electoral la alegerile prezidențiale din 2020. La rândul său, potrivit informațiilor, pe surse, apărute în spațiul public, Blaga i-a dat asigurări președintelui Iohannis că nu există niciun astfel de pericol și că partidul îl va susține în cursa pentru prezidențiale.

Fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, a declarat, miercuri, după întâlnirea din Modrogan cu aripa ex-PDL, că toți își doresc un partid puternic, în vederea câștigării alegerilor prezidențiale, în contextul în care PSD se comportă ca "un partid stat". Acesta a adăugat că în acest sens trebuie îmbunătățită comunicarea în interioriul formațiunii.

"Am dorit să avem o şedinţă fără o ordine de zi, între colegi, între vechi prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritatea care nu sunt în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toţii, ne interesează parcursul lui, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câştigarea alegerilor prezidenţiale; sigur, vor conta şi alegerile europarlamentare, dar în primul rând alegerile prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD şi astăzi ca un partid stat. Ce ar face dacă ar avea şi prezidenţialele? Avem această obligaţie cu toţii de-al sprijini pe preşedinte pentru a obţine al doilea mandat şi toţi colegii au fost de acord cu lucrurile acestea. Dorim un partid puternic, sunt multe lucruri de corectat. Colegii le vor transmite către forurile formale ale partidului, către Biroul Executiv, Biroul Permanent Naţional, astfel încât ele să se corecteze, pentru că într-adevăr, ca în orice familie, lucrurile pot fi îmbunătăţite şi sunt sigur că vor fi îmbunătăţite", a declarat Vasile Blaga.

Pe 23 iunie, președintele Klaus Iohannis a anunțat, într-o declarație de presă la Sibiu, că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale.

"Am luat o decizie importantă și vreau să v-o comunic, acum, aici, în această dimineață frumoasă: Sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de președinte", a declarat șeful statului, Klaus Iohannis.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ulterior că partidul va sprijini candidatura lui Klaus Iohannis la prezidențialele din 2020.