Vasile Dîncu, Ministrul Apărării Naționale, în deschiderea Galei Smart City Industry Awards

Gala Smart City Industry Awards, organizată de Asociația Română pentru Smart City este cel mai important eveniment al anului pentru industria Smart City din România, locul în care cele mai bune proiecte sunt recunoscute, unde se discută viitorul comunităților și unde sunt aduse în scenă cele mai inspirate idei pentru proiectarea viitorului nostru urban și rural.

Cea de-a șasea ediție a Galei Smart City Industry Awards se desfășoară Sub Înaltul Patronaj al Ministerului Apărării Naționale și sub Patronajul Academic al Universității Politehnica București și este dedicată păcii, diplomației și rezilienței comunităților noastre.

Evenimentul este onorat cu prezența de multe personalități marcante, precum Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, Victor Negrescu, Europarlamentar, László Borbély, Consilier de Stat, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României, Janina Sitaru, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Dragoș Preda, Director General, Radiocom, Corneliu Bodea, Președinte al Centrului Român al Energiei, Ciprian Ciucu, Primarul Sectorului 6 - Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, Constantin Toma, Primarul Municipiului Buzău, Daniel Băluță, Președintele Juriului SCIA 6 și Primar al Sectorului 4 si mulți alții.

Ediția din acest an va recunoaște acele persoane, instituții, companii care au reușit să se adapteze contextului actual, să digitalizeze, să implice cetățenii în rezolvarea problemelor și în actul administrativ, să implementeze tehnologii inovatoare și soluții pentru a ajuta comunitățile să treacă mai ușor aceste vremuri dificile. Și mai ales celor care au reușit să aducă reConectarea.

„Anul acesta s-au înscris 70 de proiecte ale comunităților și au fost analizate peste 700 de pagini de proiecte, un interes deosebit fiind pe componentele de smart mobility și smart governance. Este impresionantă creșterea cu 20% față de anul trecut a numărului de comunități care au înscris proiecte, creștere influențată în mod special de contextul pandemic”, a declarat președintele Asociației Române pentru Smart City, Eduard Dumitrașcu.

În acest context, în exclusivitate în 2022, pe lângă categoriile: Smart Mobility, Smart Enviroment, Smart Citizen, Smart Governance, Smart Living, Smart Economy, vor fi premiate și 10 categorii importante din domeniul Safe City.

Conform tradiției, nominalizarea în funcția de președinte al juriului îi revine marelui câștigător al ediției precedente (Best Smart City Project), Primarul Sectorului 4, domnul Daniel Băluță. Juriul competiției este format din experți în domeniile ce compun industria Smart City.

Asociația Română pentru Smart City​, lider al Industriei de Smart City din România, cu peste 280 de membri și parteneri, crede cu tărie în capacitățile de dezvoltare inteligentă a comunităților noastre.

„Suntem bucuroși și onorați să fim prezenți la Smart City Industry Awards, evenimentul care adună an de an cei mai importanți și mai proactivi jucători din România. Este o confirmare pentru noi toți că România se îndreaptă în direcția corectă, a dezvoltării și transformării în bine, indiferent de provocările prin care trece. Întotdeauna am considerat că transformarea, schimbarea începe cu fiecare dintre noi, atât timp cât dorim să se întâmple cu adevărat și acționăm în acest sens. Împreună avem toate resursele, tehnologiile, parteneriatele și energia necesare pentru îndeplinirea unui scop comun: digitalizarea României. Pentru Network One Distribution, o companie românească cu 100% capital românesc, “Împreună digitalizăm România” este mai mult decât o direcție strategică pe termen mediu. Este un obiectiv asumat împreună cu ecosistemul partenerilor NOD, prin intermediul căruia cele mai inovative soluții, ,know-how-ul și competențele pentru o gestionare integrată a proceselor de modernizare prin tehnologie vor fi implementate la nivel național, cu scopul de a accelera progresul și modernizarea societății românești, atât la nivel personal, cât și instituțional și comercial.” Andrei Militaru, Chief Commercial Officer, Network One Distribution.

Cea de-a 6a ediție a Premiilor Industriei Smart City îi are alături pe partenerii care susțin dezvoltarea comunităților românești: Network One Distribution (Partener Platinum), Urban Scope (Partener Platinum), precum și Anadolu Automobil Rom (Partener GOLD), Radiocom (Partener GOLD).

Curatori ai Galei SCIA 6 sunt: Institutul Pentru Îmbătrânire Activă, Institutul Pentru Libertate și Democrație, BREC - Bucharest Real Estate Club.

Parteneri instituționali: Universitatea Politehnică București, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea Ecologică din București, British Romanian Chamber of Commerce, Agenția Pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Confederația Sindicală Națională Meridian, Asociația Administratorilor Publici din România, EOS Digital Academy, Asociația Energia Inteligentă, Nature Talks, ICI București.