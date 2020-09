Vasile Dîncu: Oamenii săracii au nevoie de PSD, de ceilalți se ocupă liberalii

Președintele Consiliului Național PSD, Vasile Dîncu, a declarat joi că săracii au nevoie de social-democrație.

„Oamenii saraci au nevoie cu adevarat de social-democratie, oamenii saraci au nevoie de noi, sa le facem o viata mai buna. De ceilalti se ocupa liberalii, fac chete, le trimit in direct subventii de la guvern. Vedeti ca unui mic intreprinzator care vinde paine intre blocuri nu i se deconteaza de guvern in pandemie chiria 50%, (nu li se deconteaza) decat celor care sunt in mall-uri acolo unde nu sunt romani si unde strainii le-au inchiriat spatii”, a declarat Vasile Dîncu în cadrul evenimentului de prezentare a programului politic al candidatului PSD la Primăria Sectorului 5, Daniel Florea, la Palatul Bragadiru.