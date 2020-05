VDEO - Zucchero a concertat singur în Piața San Marco din Veneția

Cântăreţul italian Zucchero a cântat la pian, în Piaţa San Marco din Veneţia, pustie, despre dragoste în vremuri neobişnuite, scrie DPA.

Astfel de imagini din pieţe celebre ale lumii, de obicei sunt aglomerate de turişti iar acum sunt pustii, au devenit un simbol impresionant al Italiei în timpul pandemiei de coronavirus.

Zucchero, 64 de ani, a înregistrat videoclipul pentru noua sa piesă "Amore Adesso!" în romanticul oraş italian la începutul lunii mai. Câteva zile mai târziu a fost publicat pe YouTube.

Pentru a se asigura că piaţa rămâne pustie, autorităţile au închis San Marco trecătorilor înainte de înregistrare, au anunţat publicaţii locale.

Piaţa înseamă mult pentru el, a explicat artistul. "Am vrut să transmit un semnal clar pentru oraş şi pentru întreaga Italie, şi să reamintesc că trebuie să continuăm să fim curajoşi".

Cântecul este versiunea lui Zucchero pentru "No Time for Love Like Now" al muzicienilor Michael Stipe de la formaţia R.E.M şi Aaron Dessner de la grupul rock The National, potrivit Universal Music.

Ei au publicat înregistrarea online şi le-au cerut fanilor să creeze propria lor versiune, ceea l-a determinat şi pe Zucchero să creeze un cântec italian.