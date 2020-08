VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 102: Nu votați partide la alegeri, votați oameni

A apărut episodul 102 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre cele două runde de alegeri, locale și parlamentare, care ar trebui să aibă loc în acest an.

Din episodul de azi:

„Sunteti niste fatalai care vindeti orice, tara, numai ca sa o dati pe Firea jos. Va dati seama miza? Adica miza in mod normal intr-o competitie sunt oamenii. Nu pentru oamnei trebuie sa faceti? Dar voi sunteti niste mascarici care v-ati vazut la bar si v-ati negociat posturile si acum incercati sa-l trageti iar pe Băse la negocieri și sa-i promiteti ca dupa alegerile parlamentare o sa ii dati si lui niste posturi de secretar de stat, d-astea. Voi realizati cum se negociaza ce votati voi? Alba-neagra, efectiv. Adica tu te duci, votezi si ei se duc la birt si negociaza ce ai votat tu. Fac pipi pe cel care a votat. Uitati-va bine la Danuta, nu votati partide la alegeri, votati oameni. Ati inteles? Memorati. Oameni. Nu conteaza de la ce partid e. Tu locuiesti in satucul x, in localitatea y, in orasul y, il votezi pe ala care a facut ceva”, a spus Dana Budeanu.

Mai multe în materialul VIDEO de mai jos: