VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 40: Caracatița furtului din Sănătate

A apărut episodul 40 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu arată cum în Ministerul Sănătății există o adevărată caracatiță a furtului.

”Eu, pentru că este Săptămâna Mare, o să propun, nu un armirstițiu, pentru că nu am cum, asta pentru că am lucrat prea mult la această caracatiță din sănătate, am lucrat prea multe nopți moca. Eu fac un efort aproape fără sens pentru această nație de sclavi, care de dimineață până noaptea stau în fotoliu și aplaudă diverși. Nu merită! Pentru că sunteți o nație de putori ordinare, coruptă până în măduva oaselor, condusă de o clasă politică până în măduva oaselor, cum este și firesc că până la urmă îi votăm pe ăia care simțim că ne reprezintă. Spuneți-mi și mie, astăzi, haștagii în special, USR-eii plus Doi Si-un Sfert, corupția nu mai ucide? Unde sunteți vocilor! Am înțeles că Cocoloș s-a retras pe perioada pandemiei. Bun! Barna, unde ești? Unde sunt bloggerii, flocherii, unde sunteți astăzi, când corupția nu că ucide, corupția ucide pe față! Ne omoară în fiecare zi! Nimeni nu scoate niciun sunet! De ce? Pentru că în această caracatiță pe care eu o voi expune moca pentru o nație de sclavi și puturoși! Nu, nu PSD-ul a distrus sistemul de sănătate! Toți l-au distrus! Pentru ce să prelungim starea de urgență, pentru că PSD-ul cu Ponta, cu Tăriceanu și cu Ciolacu pentru cine mai vrea să facă și nu o să facă asta pentru că este laș și îi țâțâie scaunul sub fund și nu cine mama dracului i-a băgat în cap că vine bau-bau de la SRI și-l fură și fuge cu el la subraț! Băi, alo! Chill!

Pentru ce să prelungim starea de urgență? Ca să salvăm vieți? Păi de ce nu salvați voi, în fiecare zi, cu Tătaru, cu ăștia? De o lună de zile, care este un timp foarte scurt, când știați ce va veni sau poate nu știați, că o să ziceți că niciun stat nu a fost pregătit, că nu știau ce o să vină. Bun! Dar voi vreți să prelungiți pentru că n-ați apucat să vă organizați caracatița de furt și n-ați reușit să vă organizați ca să furați mai bine? Ziceți!”, spune Dana Budeanu.