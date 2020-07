VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 98: 'Dacă voi acceptați abuzurile acestei puteri, vă meritați soarta'

A apărut episodul 98 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu reacționează la articolul din Libertatea despre actualul șef al Direcției Politici Publice de la Secretariatul General al Guvernului, Ștefan Jicol, cel care este acuzat de hărțuire. De asemenea, Dana Budeanu vorbește despre noile restricții anunțate de Guvern și despre o situația bizară din PNL.

Extrase din Veridicul de azi:

„Eu am fost, ca de multe ori, prima care am semnalat despre interlopeala din Cancelaria primului ministru. Am ieșit și am semnalat că acest jeg mi-a transmis mesaje de amenințare. Asta face cu absolut toate femeile cu care intră în contact. Este o listă foarte lungă de femei amenințate, hărțuite de acest fătălău. Doar un fătălău amenință femei. (...) La SGG e o interlopeală cum nu vă imaginați. Hărțuirile femeilor sunt la ordinea zilei.”

„De pe 1 august aceste jeguri doresc să impună noi restricții. Cei care se vor supune acestei decizii neconstituționale, ca și cea a purtării măștilor în exterior, nu au voie să se plângă vreodată de orice. Nu există nicio subvenție pentru măsurile abuzive din horeca. Nu există nicio protecție reală. Economia este îngropată cu tupeu neconstituțional. (...) Dacă voi acceptați abuzurile acestei puteri, după ce trei luni de zile doar au furat măști, duceți-vă dracului și voi că vă meritați soarta.”

„Domnul Orban, ce faceți cu candidații PNL? Că populația nu știe despre conducerea instanței prin care fosta conducere demisă trebuie să vină să-și ia locul. Este adevărat domnul Orban ce vă spun eu? Așadar, Nicușor nu are ce să caute la Capitală.”