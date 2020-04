Verifica daca poti sa-ti faci vacanta in Grecia

Turismul este un motor-cheie al economiei Greciei, tara care in 2018 a pus capat celui de-al treilea program de asistenta financiara internationala convenit dupa criza financiara din 2010. Acum, Grecia se pregateste sa-i intampine pe turistii straini incepand cu luna iulie, dar sosirile nu vor fi acceptate din toata lumea, asa cum se intampla in fiecare an, a anuntat ministrul Turismului, Charis Theocharis, intr-un interviu acordat BBC. `Deschiderea frontierelor este ceva ce trebuie discutat cu expertii din sanatate si speram ca vor fi de acord cu o deschidere graduala. Avem ca obiectiv luna iulie pentru primirea turistilor, dar ei nu vor putea veni din orice destinatie`, a explicat Theocharis.

Cea mai mare provocare pentru Grecia, dependenta de turism, va fi sa stabileasca exact cine si cum va putea intra in tara. Sezonul turistic din acest an va dura doar trei luni, in perioada iulie-septembrie, a explicat Theocharis, adaugand ca, daca evolutiile sunt pozitive, in perioada octombrie - noiembrie s-ar putea inregistra o crestere a numarului de turisti in Grecia.

Astfel, `sunt in derulare discutii la nivelul UE pentru determinarea modurilor in care cetatenii blocului comunitar isi vor putea efectua vacantele anuale in 2020`, a declarat ministrul elen al Turismului. Ministrul Turismului din Grecia a mai anuntat, totodata, ca autoritatile de la Atena vor sa introduca `un pasaport de sanatate`, care va servi ca dovada ca o persoana nu este infectata cu COVID-19.

Speranta Anghel