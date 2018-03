Vesti bune de la TAROM. Se anunta investitii serioase care vor readuce compania in prim-planul companiilor aeriene de succes

Numit in Noiembrie 2017 la carma TAROM, Werner-Wilhelm Wolff incepe sa-si arate valoarea. Desi erau prevazute pierderi de 206.79 milioane de lei urmare a managementului defectuos al predecesorilor Florin Susanu, Eugen Davidoiu si Daniela Dragne, “neamtul” si echipa lui au reusit sa reduca pierderile si TAROM a terminat anul cu pierderi mai mici de 140 milioane de lei.

Desi situatia este grea, se pare ca Directorul General al Companiei TAROM are un plan care va adduce compania pe profit in termen cat mai scurt. Cu o rigurozitate tipic nemteasca si o echipa tanara, in ciuda faptului ca trebuie sa infrunte betele in roate care i se pun de catre departamentul comercial, Werner-Wilhelm Wolff vrea si se pare ca va reusi sa revigoreze compania. Surse din cadrul Ministerului Transporturilor ne-au mentionat ca saptamana trecuta a avut loc sedinta Consiliului de Administratie care a aprobat bugetul companiei precum si planul de management al conducerii. In acest sens, se pare ca vor fi achizitionate primele aeronave noi, va fi creat un sistem de relationare cu pasagerii companiei impreuna cu un system performant de Contact Center externalizat care va imbunatati relatia pasageri-companie (reducand dependenta de sistemele scumpe AMADEUS carora TAROM le platea pana acum milioane de EURO pe an si din care se “infruptau” numerosi angajati din cadrul Departamentului Comercial) system cerut si de catre Corpul de Control al Primului Ministru in vederea reducerii costurilor.