Veşti de ULTIMĂ ORĂ despre Ionela Prodan: Ce a anunţat fiica artistei

Veşti de ultimă oră despre artista Ionela Prodan despre care s-a zvonit că ar fi în comă. Anamaria Prodan s-a decis să facă lumină. După ce au apărut tot felul de zvonuri în presă despre Ionela Prodan şi starea ei de sănătatea, fiica artistei a ţinut să îi critice pe toţi cei care au vorbit despre ea. Anamaria Prodan este supărată pe oamenii care au spus lucruri despre Ionela Prodan, deşi nu cunosc situaţia şi nici nu ar fi în măsură să facă afirmaţii despre starea de sănătate a artistei.

"Poţi să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.