Veşti proaste pentru samsarii de mașini. RAR introduce cazierul autoturismului prin SMS

Directorul RAR, Adrian Dinca sustine ca, in curand, cumparatorii nu vor mai putea fi pacaliti de numarul de kilometri afisat in bordul autovehiculelor second hand, iar istoricul accidentelor va putea fi aflat in cateva secunde. Toate informatiile vor fi oferite prin sms chiar de catre Registrul Auto Roman. Dinca a spus ca proiectul se apropie de finalizare. “Fiecare cumparator sa aiba toate datele necesare”. “Ne dorim sa introducem cat de curand, in parteneriat cu ASF, cazierul autoturismului. Printr-un singur sms dat la Registrul Autor Roman va primi inapoi, in timp real, daunele pe care le-a suferit autoturismului, norma de poluare, istoricul kilometrajului pe care l-a inregistrat la inspectia tehnica periodica, astfel incat fiecare cumparator sa aiba toate datele necesare cand doreste sa isi achizitioneze un autoturism. Suntem aproape de finalizare, dar lucram la partea tehnica a finalizarii cazierului”, a declarat Adrian Dinca, directorul RAR.