Vicepreședintele SUA, Mike Pence, vine în acest an în vizită oficială în România

Premierul Viorica Dăncilă a avut, în această seară, o convorbire telefonică de 20 de minute cu vicepreședintele SUA, Mike Pence.

Vicepreședintele SUA i-a spus premierului că apreciază modul în care România conduce președinția rotativă a Uniunii Europene. De asemenea, cei doi au discutat despre parteneriatul strategic dintre SUA și România.

Vezi și: Ancheta Tel Drum, BLOCATĂ - Secția pentru Investigarea Magistraților nu i-a trimis dosarul procurorului general pentru soluționarea conflictului de competență

La final, Mike Pence a dat asigurări că în cursul acestui an va efectua o vizită în România.

”Great discussion with Vice-president Mike Pence @VP on strengthening the Strategic Partnership and on deepening the economic and security dimensions of our cooperation.”, a scris Dăncilă, pe Twitter.