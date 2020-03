Vicepreşedinte Gaziantep: Am aflat cu mare surprindere că Şumudică şi staful său au plecat în România cu un avion privat

Vicepreşedinte Gaziantep FK: Am aflat cu mare surprindere că Şumudică şi staful său au plecat în România cu un avion privat

Vicepreşedintele clubului Gaziantep FK, Mahsun Altunkaya, a precizat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării, că a aflat cu surprindere de plecarea tehnicianului Marius Şumudică în România cu un avion privat, în contextul discuţiilor din ultimele zile cu antrenorul român, anunță news.ro.

“Am aflat cu mare suprindere că Marius Şumudică şi staful său au închiriat un avion privat şi au plecat în ţara lor, România, ivneri noapte. Consiliul nostru de conducere, considerând mereu sănătatea o prioritate, se va reuni zilele următoare pentru a discuta tot ce s-a întâmplat şi va continua să prezinte informări opiniei publice”, se arată la finalul comunicatului.

Pe site-ul grupării din Gaziantep, Altunkaya menţionează că după decizia de suspendare a campionatului Turciei, la 18 martie a avut o întrevedere cu Şumudică, în care au discutat despre cum poate trece clubul de această perioadă. Tehnicianul ar fi spus atunci că susţine conducerea clubului în deciziile pe care aceasta le va lua. “Apoi, domnul Şumudică a precizat că va face o şedinţă cu jucătorii noştri şi la această şedinţă le va aminti celor care vor pleca în străinătate de seriozitatea situaţiei, putând să se ajungă şi la rezilierea contractelor. Consiliul de conducere va continua să facă paşii necesari, considerând primordială sănătatea oamenilor în această perioadă de izolare. Aş vrea să se ştie că am trimis la jucătorii care au dorit să facă sport acasă aparate de fitness de la baza noastră sportivă. În plus, toţi profesioniştii din club şi echipa medicală ţin permanent legătua cu jucătorii noştri şi familiile lor. Jucătorii noştri îşi continuă pregătirile acasă, conform programului care li s-a dat”, a precizat oficialul clubului turc.

Tehnicianul Marius Şumudică, de la Gaziantep Gazişehir, a plecat de urgenţă, vineri noapte, din Turcia, după ce numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut.

"La forma gravă de pneumonie pe care am avut-o de Sărbători cred că riscam mult prea mult. Eu am mai spus în glumă că am fost primul care a avut coronavirus, dar în ultima vreme nu mai sunt sigur că a fost o glumă. Ce puteam să facem? În hotelul în care stăteam, unul cu 600 de camere, mai eram doar noi cinci. Au şi închis aripa unde eram şi trebuia să ne mutăm. 85 la sută din personal rămăsese acasă ... Cum să rămân? Mă rog la Dumnezeu ca totul să fie sub control în Turcia, să se treacă peste asta şi să ne putem reapuca de fotbal. Le-am şi spus că sunt gata să mă întorc, nici nu mi-am luat toate lucrurile de acolo. S-au supărat, îi înţeleg pe de-o parte, dar cred că şi noi trebuie să fim înţeleşi. Mai ales că nimic nu este sigur, nu se ştie când se vor relua antrenamentele. Prima dată au zis că marţi, apoi că joi, iar federaţia încă nu a luat o decizie ... Se amâna din trei în trei zile. Programul făcut de Şumudică prevede liber pentru jucători până pe 1 aprilie, în condiţiile în care primul scenariu e să începem pe 17 aprilie. Sunt gata să mă întorc şi să ne batem pentru a termina în primele 10 echipe", a declarat Şumudică la revenirea în România, potrivit digisport.ro.

Marius Şumudică este antrenor la Gaziantep Gazişehir, unde joacă Alin Toşca şi Alexandru Maxim. În Turcia mai joacă Florin Andone, legitimat la Galatasaray, portarul Silviu Lung jr. şi fundaşul Cristian Săpunaru la Kayserispor.