Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, despre NOUA TULPINĂ de coronavirus: Suntem ca în război

Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, Emilian Popovici, susține că noua tulpină de coronavirus din cauza căreia Marea Britanie a intrat din nou în lockdown este una periculoasă din cauză că e extrem de contagioasă.

"Cat de mult ar trebui sa ne ingrijoreze aceasta noua mutatie a coronavirusului descoperita in Marea Britanie?

Conf. Emilian Popovici: Destul de mult. Trebuie sa respectam masurile de protectie, pentru ca este un razboi in care noi, populatia generala, oamenii de stiinta, liderii acestei lumi, cauta sa limiteze expansiunea virusului. Virusul, de cealalta parte, cauta sa infecteze si sa supravietuiasca. Si el realizeaza aceasta supravietuire prin mutatii.

Care sunt solutiile? Ce putem face ca aceste mutatii sa fie limitate, pe cat posibil?

In primul rand, ca sa se reduca numarul de mutatii, pe viitor ar trebui sa vaccinam 60% din populatie, in aproximativ un an, si sa reducem astfel la maximum numarul de infectii. Pentru ca e logic. Cu cat reduci numarul de infectii, cu atat ii dai o posibilitate scazuta virusului de a genera o mutatie. Virusul genereaza mutatiile infectand. Si aceasta varianta noua se pare ca a aparut tot la o persoana care avea o imunitate mai slaba care, nereusind sa se debaraseze de virus in timp util, i-a dat posibilitatea acestuia sa genereze mutatii", a declarat Popovici pentru Ziare.com.