Victor Ciorbea intră pe fir ÎN PLIN SCANDAL - Solicitare URGENTĂ la Ministerul Sănătății

Avocatul Poporului a anunțat, joi, că va cere clarificări de Ministerul Sănătății și la Direcția de Sănătate Publică București, în cazul falsului medic italian.

„Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unui cetățean italian, care a exercitat profesia de medic în România, fără studii de specialitate. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 34 și a art. 52 din Constituție, privind dreptul la ocrotirea sănătății, respectiv dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. În vederea clarificării aspectelor semnalate de către mass-media, se vor efectua demersuri la Ministerul Sănătății și la Direcția de Sănătate Publică a municipiului București”, au transmis reprezentanții Avocatului Poporului, într-un comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

"Am cerut sa ni se comunice exact cerintele pentru exercitarea profesiei de medic si daca le-a indeplinit, numărul pacientilor consultati si care e starea lor actuala, precum si masurile dispuse in aceasta speta. Vom verifica daca exista lacune legislative in materie si vom intreprinde actiuni necesare ca sa nu se mai repete", a completat Victor Ciorbea la Antena 3.

Matteo Politi, falsul chirurg italian, a primit o parafă de la Direcția de Sănătate Publică, ministrul Sorina Pintea declarând că unei funcționare i s-a făcut milă de el. Pentru a practica medicina, italianul avea nevoie de echivalarea diplomelor obținute și de certificat de liberă practică.

Falsul chirurg italian a fost reținut miercuri seară pentru 24 de ore, după ce a fost audiat de către polițiștii Secției 4 din Capitală. Acesta este suspect pentru înșelăciune și e vizat de ancheta in rem privind exercitarea fără drept a unei profesii.