Victor Ciutacu îi răspunde lui Traian Berbeceanu: 'Dacă insiști, umblu și la arhiva de mesaje cu nevastă-ta, agramatule. Ia zi, ai certificat ORNISS, păpușel?'

Traian Berbeceanu i-a adresat vorbe grele jurnalistului Victor Ciutacu, folosind un limbaj suburban, iar replica nu a întârziat să vină. Vedeta România TV îl provoacă pe consilierului ministrului de Interne să facă publice mesajele despre care vorbește și îi cere câteva explicații.

”Nu s-a rugat nimeni de tine niciodata, inculpatule pentru coruptie. Publica, stirbule, mesajele alea, vierme de gunoi, daca ai sange. Iti dau link, daca vrei, cu textul meu despre existenta ta publica. Daca insisti, umblu si la arhiva de mesaje cu nevasta-ta, agramatule. Esti un inalt functionar public, platit din banii nostri, trimis in judecata pentru constituire de grup infractional organizat.

Explica public cum e sa iei o masina noua la schimb cu una veche de la interlopi si, de rusine, sa-ti dea aia si diferenta de bani. Care in orice lume normala trebuia sa fie platita in sensul invers. Sigur, intr-o lume normala, tu trebuia sa fii pe tura la spalat wc-uri intr-o puscarie de maxima siguranta, nu in buricul targului, cu masina la scara. Dar traim in tara unde grupurile infractionale organizate stau la masa guvernului.Iar bugetarii ii injura pe aia care le platesc lefurile. Ia zi, ai certificat ORNISS, papusel? Te-a rezolvat printesa Mediasului si aici? Esti achitat pe fond? Te-a scos Campul Tactic? Daca se schimba regimul, iti iei intre 5 si 7 ani fara agravante. Daca nu, o sa crapi de ficat formolizat. Esti o flegma verde la scara istoriei.

P.S. Nu vii sa ma si bati?”, e mesajul lui Ciutacu.

