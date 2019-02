Victor Ionescu (MRP): România are şansa, în perioada Preşedinţiei Consiliului UE, să pună în dezbatere problematicile diasporei

Problematica diasporei din Uniunea Europeană, cu accent asupra modalităţilor de reinserţie socio-profesională în ţările de origine, a combaterii traficului de persoane şi fenomenului sclaviei moderne, este tema unei dezbateri la nivel de experţi din statele membre UE organizate la Craiova, în perioada 22-24 februarie, de către Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP), în contextul exercitării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, scrie Agerpres.

Subsecretarul de stat în cadrul MRP Victor Ionescu a afirmat, sâmbătă, în cadrul deschiderii oficiale a evenimentului, că acesta reprezintă primul eveniment pe care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni îl organizează pe perioada deţinerii de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, fiind pentru prima dată când în cadrul unei preşedinţii rotative se întâlnesc la aceeaşi masă a dezbaterilor, la nivel european, experţi pe probleme legate de diaspora din numeroase state membre UE.



"Iniţiativa MRP are caracter de pionierat, însă am identificat un interes mare la nivelul guvernelor multor state membre în legătură cu proprii cetăţeni care aleg să lucreze, să studieze sau să se stabilească în altă ţară. România are aproape 10 milioane de cetăţeni în afara graniţelor sale, dacă punem la socoteală atât comunităţile istorice cât şi migraţia economică. Nu este un secret că fiecare român care pleacă este o pierdere pentru România, iar acelaşi lucru este valabil şi în alte ţări din UE în relaţia cu proprii cetăţeni, pentru că nu doar România se confruntă cu acest fenomen. Odată identificată o provocare comună, am considerat că România are şansa, în calitatea de moderator conferită de deţinerea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, să aducă la masa dezbaterilor măcar câteva dintre problematicile vaste care ţin de diaspora. Ne-am propus alături de parteneri să căutăm soluţii sau strategii comune la provocări comune", a spus Victor Ionescu.

Subsecretarul de stat în cadrul MRP a precizat că în cadrul campaniei "Informare acasă! Siguranţă în lume!", pe care ministerul a derulat-o anul trecut la nivel naţional, în toate judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti, a fost identificată o provocare comună: aceea de a-i convinge pe proprii cetăţeni să vină în ţara de origine, motiv pentru care reuniunea care se desfăşoară la Craiova a fost gândită şi în ideea de a identifica strategii privind diaspora şi soluţii pentru întoarcerea acasă şi reinserţia socio-profesională.



"Există numeroase aspecte care ţin de relaţia unui stat cu diaspora sa. Ca minister, principala noastră atribuţie este de a-i sprijini pe românii de peste graniţe în demersurile lor de a păstra şi promova identitatea culturală, spirituală şi lingvistică, de a rămâne români indiferent de locul unde au ales s trăiască temporar sau definitiv. Facem acest lucru finanţând proiecte ale asociaţiilor sau parohiilor româneşti sau proiecte proprii. Dorim însă să acordăm sprijin şi pentru alte iniţiative alături de alte instituţii partenere. Sperăm ca prin această reuniune să aducem diaspora pe agenda europeană şi să deschidem posibilitate unei cooperări la nivelul Uniunii pentru politici adresate diasporei", a mai spus Victor Ionescu.



La rândul său, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat că nu întâmplător Craiova a fost desemnată gazdă a acestui prim eveniment organizat de MRP pe perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, întrucât de anul trecut municipiul este partener într-un proiect european al Primăriei capitalei Italiei, care prevede măsuri de reîntoarcere acasă pentru cetăţeni români de etnie romă.



"De asemenea, Primăria Craiova a fost printre primele municipii din România care s-a implicat activ în scăderea şomajului, o cauză importantă a migraţiei, creând, în urmă cu 5 ani, o bursă a locurilor de muncă, iar din 2018 a devenit parte componentă în cadrul unui program-pilot al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale de stimulare a ocupării forţei de muncă, o acţiune proiectată să asigure o mai bună diseminare a datelor privind ofertele de angajare şi de salarizare în comunităţile locale", a spus Genoiu.



La reuniunea care se desfăşoară la INCESA (Infrastructura de Cercetare în Ştiinţe Aplicate a Universităţii din Craiova) participă experţi din România, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Lituania, Ungaria, Malta, Italia, Cipru, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate, Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, precum şi parlamentari şi reprezentaţi ai autorităţilor locale şi ai cultelor. În cadrul sesiunilor de lucru vor fi prezentate exemple de bune practici privind modalităţile prin care ţările europene pot lansa programe de reinserţie, de integrare şi reîntoarcere a cetăţenilor în ţările de origine, cât şi campanii pentru informarea corectă pe tema traficului de persoane.