VIDEO Victor Ponta a EXPLODAT la adresa lui Răzvan Cuc: Cel mai șarlatan, mincinos, tupeist și ineficient

Liderul PRO România, Victor Ponta, lansează un atac extrem de dur la adresa actualului ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Ponta susține că Cuc este cel mai șarlatan, mincinos, tupeist și ineficient dintre toți miniștrii de Transporturi din România.

"Santierul Autostrazii Sebes - Turda / Cuc a organizat din nou o sceneta ridicola - marca inregistrata CUC !

In 30 de ani am avut foarte putini oameni cu adevarat capabili in fruntea Ministerului Transporturilor ( si rezultatul se vede) - este clar insa ca Razvan Cuc este cel mai sarlatan, mincinos , tupeist si ineficient dintre toti!", scrie Ponta pe Facebook.