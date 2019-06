Victor Ponta a RĂBUFNIT după cearta pe Legea Pensiilor: 'Minciunile și isteriile Liei Olguța Vasilescu le-am ignorat'

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, legea sistemului public de pensii, reexaminată ca urmare a decizie de neconstituționalitate a CCR.

Legea a fost adoptată cu 197 de voturi „pentru” și 70 de abțineri.

Legea prevede o creștere a punctului de pensie care va intra în vigoare treptat, începând cu 1 septembrie 2019 și încheind cu 1 septembrie 2021. Victor Ponta a reacționat după discuțiile tensionate din Parlament.

"Am votat PENTRU Legea Pensiilor dupa ce Ministrul Finantelor si Ministrul Muncii au dat asigurari oficiale ca exista banii necesari pentru aplicarea acesteia - in caz contrar le-am atras atentia ca raspund penal ( inchisoare pana la 12 ani) in baza Art 8 din Legea 115/1999 !

Basescu a spus in 2009 ca sunt bani de pensii ( ca Olguta acum - minciunile si isteriile Olgutei le-am ignorat - trebuie sa intelegem supararea celor care acum sunt “NIMIC” - citat din idolul ei) ! Sper ca de data aceasta sa nu fie nevoie sa vina inca un Guvern “Ponta” sa dea inapoi pensiile taiate!

Tot azi am votat pentru RESPINGEREA proiectului senatorlui Brailoiu care modifica regimul pensiilor militare - ProRomania sustine aplicarea exacta si integrala a Legii 223/2015 !", a scris Victor Ponta pe Facebook.