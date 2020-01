Victor Ponta amenință Guvernul Orban cu moțiunea: 'Un proiect ucigaș pentru cea mai mare parte dintre români'

Liderul Pro România Victor Ponta amenință Guvernul Orban cu moțiunea de cenzură în cazul în care proiectul depus în dezbatere de Ministerul Sănătății va fi adoptat. Ministerul Sănătății are în dezbatere publică o ordonanță prin care spitalele și clinicile private vor putea accesa oricând fonduri bugetare cuprinse în programele de sănătate. În prezent, acestea puteau implementa programe de sănătate doar dacă era depășită capacitatea furnizorilor publici.

„Iata un adevarat motiv pentru motiunea de cenzura / si vom initia noi Motiunea, sper alaturi de PSD si de alti parlamentari inca “nevanduti”, daca este adoptat acest proiect ucigas pentru cea mai mare parte dintre romani ( cei fara “bani”, cei lasati in urma, cei ignorati si batjocoriti de “caramitrii si voiculestii” care viseaza la “Legea Junglei” si la miliarde de euro dati de romani marilor companii externe care le finanteaza lor campaniile pentru functii publice ) !

In Ianuarie 2012 a inceput Basescu proiectul prin care sa ne vindem “Sanatatea” unor stapani bogati din afara - dar a fost oprit de Raed Arafat, de oamenii care au protestat in strada si de USL in Parlament !

In 2016 a fost adus Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii care sa reia aceasta vanzare ticaloasa a intereselor romanilor - a fost oprit prin votul oamenilor din Decembrie 2016 !

Acum PNL si Plus pornesc din nou pe acelasi drum ( probabil manati din urma de cei care le platesc campaniile de 4 ani si tot le cer “pretul”)! Este momentul ca ProRomania sa stranga toate fortele politice inca dedicate intereselor Romaniei si sa opreasca inca o data vanzarea dreptului fundamental la Sanatate!

Va rog pe toti cei care inca tineti la drepturile cele mai importanta sa fiti alaturi de noi”, scrie Ponta.

„Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament in cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată în expunerea de motive a proiectului de ordonanță care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit actului normativ, furnizorii privați de servicii medicale puteau implementa programe de sănătate ale statului, doar atunci când era depășită capacitatea furnizorilor publici de a le implementa.