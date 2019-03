Victor Ponta anunță că are o 'problemă specială' în fieful său, cu două luni înainte de alegerile europarlamentare: 'Sper să o rezolvăm'

Liderul Pro România, deputatul Victor Ponta, a declarat joi, la Târgu Jiu, că adevărata miză a alegerilor din 26 mai este schimbarea conducerii Camerei Deputaţilor şi a guvernului prin obţinerea unui scor semnificativ de către formaţiunea din care face parte acum.

Ponta a precizat că, la nivelul Gorjului, există o problemă specială pe care, împreună cu echipa judeţeană, speră să o rezolve - aceea ca oamenii să înţeleagă faptul că "Victor Ponta nu mai e la PSD, e candidatul Pro România, la fel Corina Creţu"."În Gorj avem o problemă specială - pe care sper, împreună cu Alin (Văcaru ) şi cu toată echipa cu care ne-am întâlnit acum, au fost foarte mulţi oameni, să o rezolvăm. Şi anume, oamenii să ştie că Victor Ponta nu mai e la PSD, e candidatul Pro România, la fel Corina Creţu. Altfel, slavă Domnului, şi din strângerea de semnături şi din discuţiile pe care le avem, oamenii care ne-au votat sau cei care nu ne-au votat că eram asociaţi cu diverşi oameni, au un grad de sprijin şi de simpatie şi pentru Corina, şi pentru mine, şi pentru ceilalţi pe care trebuie doar să-l folosim, să-l materializăm. (...) Pe 26 mai, singura schimbare adevărată care poate fi, nu am nimic şi nu mă deranjează voturi pentru USR, PNL, cine mai candidează, dar acolo nu se va schimba nimic. Singura schimbare, dacă oamenii vor o schimbare, este ca Pro România să obţină un scor semnificativ şi, în felul ăsta, să dăm curaj cât mai multor oameni care sunt încă în PSD, care vorbesc cu noi, care ne testează, ne tatonează să vină alături de noi, în aşa fel încât să putem şi în Camera Deputaţilor să schimbăm conducerea Camerei şi să putem să luptăm pentru un guvern mai bun. Asta e, de fapt, adevărata miză pentru alegerile din 26 mai. (...) Important e să arătăm că există o alternativă în zona de centru-stânga pentru echipa domnului Dragnea", a spus Ponta, conform agerpres.ro

Întrebat dacă este de părere că Liviu Dragnea se pregăteşte să candideze la alegerile prezidenţiale, Ponta a precizat că îşi doreşte acest lucru, el punctând că "de abia atunci Pro România va trece clar peste PSD".



"Bineînţeles, îmi doresc lucrul ăsta. Îmi doresc pentru că de abia atunci Pro România va trece clar peste PSD. ...Aici, la Târgu Jiu, vă anunţ că vrem şi ne luptăm în 2020 să fim la guvernare în urma votului din 2020 şi să facem un guvern din care noi, cei de aici, să facem parte pentru că, totuşi, 95% din lucruri în România se fac de către guvern. Altfel, preşedintele este o funcţie importantă, dar când vine vremea. (...) Dacă va candida domnul Dragnea, atunci vom avea un candidat care să-l scoată din primul tur, să intre în turul doi cu domnul Iohannis. Dacă PSD nu va avea candidat, ceea ce se anunţă, dar eu nu cred, mă îndoiesc, cu atât mai mult noi avem un candidat social-democrat aşa 100%", a mai precizat Ponta.

Totodată, el a adăugat că niciunul dintre cei prezenţi la conferinţa de presă de la Târgu Jiu - Mihai Tudose, Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin, Marian Neacşu şi Constantin Iacov - nu sunt antipesedişti, "ci antiDragnea, antiDăncilă, antiVâlcov, antiteleormanizarea României".



În ceea ce priveşte situaţia Complexului Energetic Oltenia (CEO), Victor Ponta a subliniat că nimeni nu ia în serios semnalele de alarmă privind soarta companiei.



El a afirmat că este nevoie de angajarea de personal în zona de producţie, punctând că "nu mai are cine să scoată cărbune".



"Cred că nu ia nimeni în serios semnalele noastre de alarmă legate de soarta companiei energetice Oltenia (Complexul Energetic Oltenia - n.r.). 30 aprilie este data finală pentru certificate. (...) Mai sunt şase săptămâni şi nu se rezolvă, este nevoie de bani mulţi, cred că mai sunt vreo 7 milioane de certificate de cumpărat, preţul este de vreo 20 şi ceva de euro, deci vreo 150 de milioane de euro pe care nu-i are compania. Dar mai grav de atât, vorbesc foarte mult cu cei care lucrează în zonă, este nevoie de angajat mai mulţi oameni în zona productivă, nu mai are cine să scoată cărbune. Înţeleg că sunt mulţi în birouri, sunt toate pilele, toate cunoştinţele, dar în zona de producţie nu mai sunt oameni şi asta înseamnă că degeaba o să vrea cineva să cumpere energie de la CEO, nu are cine să o producă fiindcă nu este cărbune", a mai spus Ponta.