Victor Ponta anunță că Guvernul Orban va trece la TĂIERI: Nu au cum să aibă bani pentru toate

Fostul premier Victor Ponta anunță că Guvernul Orban nu are cum să plătească pensiile și salariile majorate conform legislației în vigoare.

"Nu au mai pus pensiile speciale pe ordinea de zi la Parlament. Subiecte din astea să vprbească lumea despre ele și nu se întâmplă nimic. (...) Dacă am reuși să avem o opoziție, că noi ați văzut că am rămas mai mici, ar trebui măcar să cerem PNL să ne spună ce face cu banii, ce desființează. E ca și cum îi spui omului să se urce pe masa de operație și nu îi spui ce îi faci, dar îi ceri banii înainte. (...) Pe de o parte se răzbună niște lucruri care s-au făcut în Parlament. A venit domnul Sighiartău și a spus să se mărească alocațiile, eu am fost pentru să se mărească. Acum vine PSD și cere același lucru și PNL zice că atacă la CCR. Ei plătesc niște promisiuni ale lor pe care nu mai vor să le țină. (...) Ei spun că au bani, dar au introdus interdicția de a cumula pensia cu salariul. Impresia mea este că ei nu vor spune adevărul până la alegeri și după le vor tăia. Nu au cum să aibă bani pentru toate", a declarat Ponta la România TV.

"Nu mai poți să mărești toate pensiile la fel. Pensiile peste un anumit nivel nu se mai măresc trei sau cinci ani. Guvernul Orban a înghețat pensia minimă în loc să înghesuie pensia maximă. (...)