Victor Ponta anunță PLANUL INCENDIAR - Totul începe de după finalizarea războiului pe Justiție în România

Fostul premier Victor Ponta susține că războiul pe Justiție din România a dus la distrugerea a mii de proiecte bune pentru țara noastră. Ponta e de părere că țara noastră a ratat serioase oportunități de dezvoltare economică și socială.

"Din 2015 Romania este complet absorbita de “Razboiul pe Justitie” / in acest timp s-au distrus mii de proiecte si s-au pierdut mii de oportunitati de dezvoltare economica si sociala, Infrastructura, sanatate, educatie, mediu, cultura samd ! Milioane de romani au preferat sa emigreze din acest “camp de lupta” si majoritatea celor tineri si performanti sunt pregatiti sa ii urmeze .

Cand acest “razboi” se va termina ( probabil in 2020 - cu cat mai repede cu atat mai bine ) trebuie sa reconstruim Romania :

1. institutiile fundamentale ( guvern, Parlament, autoritati locale, instante de judecata) ,

2. sistemele fundamentale ( sanatate, educatie, cercetare, cultura, aparare si siguranta publica, pensiile, sprijinul copiilor, al persoanelor defavorizate si a celor cu dizabilitati )

3. Proiectele de dezvoltare: Infrastructura, forta de munca calificata,

capacitatea de productie industriala nationala si resursele naturale , independenta energetica , agricultturq si industria agro - alimentara

Am construit PRO Romania pentru a pune impreuna resursele umane, cunostiintele profesionale acumulate, experienta guvernamentala si lectiile greselilor uriase facute chiar de noi in trecut , dorinta de a demonstra ca si in Romania “se poate” - si ca Romania este capabila si “merita mai mult” decat incompetenta, coruptia si razboiul orb care o secatuiesc acum .

La ProRomania nu vrem sa facem aliante politice sau electorale ( ce s-a facut doar pentru a obtine voturi s-a dovedit ineficient ) - nici nu vrem sa primim functii guvernamentale ( am avut deja) / nu pretindem ca doar noi suntem detinatorii adevarului si nici ca cei care au alta opinie sunt “dusmani” pe care trebuie sa ii distrugem!

Dupa “Razboi” va fi nevoie de “Reconstructie” - pentru acel moment ne pregatim la PRO Romania/ pentru ca trebuie sa fim toti pentru Romania!", scrie Victor Ponta pe Facebook.