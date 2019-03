Victor Ponta, atac neașteptat la prietenul Eugen Teodorovici: O mare DEZAMĂGIRE! Își vinde sufletul diavolului

Preşedintele Partidului Pro România, Victor Ponta, a declarat că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, este marea sa dezamăgire din actualul guvern condus de Viorica Dăncilă.

Într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Botoşani, Ponta a spus că "Teodorovici este exemplul unui om deştept, pregătit, care însă se lasă cumpărat sau face pact cu diavolul".



"E o mare dezamăgire pentru mine. Teodorovici este exemplul unui om deştept, pregătit, care însă se lasă cumpărat sau face pact cu diavolul. Îşi vinde sufletul diavolului. Faptul că el semnează toate prostiile gândite de Dragnea şi Vâlcov o să îl coste foarte scump, şi pe el, şi pe doamna Dăncilă, cu care nu am nimic de împărţit. E neconflictuală. Faptul că ei semnează ce decid alţii o să îi coste foarte mult şi o să tragă mult pentru faptul că şi-au vândut sufletul", a afirmat liderul Pro România.



Întrebat dacă, în cazul în care ar redeveni prim-ministru, ar colabora cu vreunul dintre actualii membri ai Cabinetului Dăncilă, Ponta a spus: "Am o părere bună despre doamna Pintea, care are intenţii bune, dar nu are resurse", "Meleşcanu este un ministru pe care îl respect în continuare", dar aceştia "din păcate sunt într-o echipă greşită".



Referindu-se la ministrul Justiţiei, preşedintele Pro România a spus: "Tudorel Toader este foarte bun în a-i duce cu vorba. Nu i-a dus nimeni cu vorba, dar a găsit Dragnea pe unul care îi duce cu vorba mai mult decât el, ceea ce nu era uşor deloc. Cred că e suficient de deştept să nu dea ordonanţele pe care le doreşte Dragnea"