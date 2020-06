Victor Ponta: Dan Barna s-a PREDAT la PNL pentru funcții și sinecuri politice

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că anunțul lui Dan Barna, care a spus că în vederea parlamentarelor ”suntem condamnați” la alianță cu PNL, este unul care arată că aceștia s-au predat către liberali. Ponta își ia angajamentul ca Pro România să nu devină niciodată anexa PSD sau altui partid de stânga.

”Am crezut sincer ca USR va fi alternativa moderna, profesionista, curata , necesara pe zona politica de Dreapta / asa cum ProRomania este si va fi pentru Stanga!

Vad ca liderul USR anunta ca s-a “predat” pentru niste functii caldute si sinecuri politice , ca Uniunea devine o simpla anexa a PNL - adica a unei forte politice care de 30 de ani face jocuri politicianiste , afaceri si interese personale ! Inseamna ca Dreapta va ramane ce este azi - o adunatura inepta de sifonat bani si functii de la Stat! Mesajul ca daca votati USR va treziti ca obtineti PNL este o uriasa eraore politica!

ProRomania nu va fi niciodata anexa PSD sau a altui Partid vechi - nu suntem deloc “condamnati” sa ne punem la remorca cuiva - dimpotriva / suntem “condamnati” sa oferim alternativa la ceea ce oamenii NU mai vor dupa 30 de ani / nu ne trebuie functiile si pozitiile oferite de vechii politicieni in schimbul transformarii noastre in “soldati cuminti” / noi vom lupta pentru schimbare, modernitate, profesionalism - pentru reforma care TREBUIE facuta pana in 2024!

Noi spunem ca cerem voturile pentru ProRomania ca sa fiti reprezentati de ProRomania ( nu de PSD sau de alt Partid) ! Direct si asumat !

Noi suntem ProRomania - si tinem doar cu Romania!”, scrie Victor Ponta.