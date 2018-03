Victor Ponta, dezvăluiri EXPLOZIVE despre numirea procurorilor: Cum au ajuns în funcţie Kovesi, Bica şi Tiberiu Niţu / VIDEO

Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de amănunte, într-un interviu acordat ŞTIRIPESURSE.RO, întreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a mărturisit că a "cedat", la insistenţele lui Liviu Dragnea, dar şi ale Elenei Udrea, şi a numit-o pe Kovesi în funcţia de procuror-şef al DNA. "Kovesi i-a dat NUP lui Iliescu, nu poţi să zici că e anti-PSD - Asta a fost argumentul lui Dragnea", susţine Ponta.

"În 2013 vine chestia cu procurorii. Să lămurim adevărul istoric.

2012, după referendum, tămbălău, scandal cu UE. Titus îmi zice că nu mai vrea la Justiţie. „Titus, facem o remaniere şi ducem Justiţia la PNL”. Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lăsat mai greu, dar a zis să facem cerere la CSM. CSM a refuzat cererea. Mona Pivniceru ne-a zis „dragii mei, eu nu vin”. Am venit cu ideea următoare: Doamna Pivniceru, dacă venişi ministru, vă numim în martie pe un post la CCR. Da, băieţi. A avut încredere în noi şi şi-a dat demisia.

Nu vă luaţi după minciunile de acum. Începusem djea în parlament procedurile, tot. Avea dreptate femeia, că îşi dădea demisia şi...Trecem la pasul următor. I-am zis să rezoilvăm nebunia cu procurorul general ,cu procurorul DNA. Cine era cel mai vocal în discuţia asta Liviu. „voi nu aveţi dosare penale, nu vă interesează#

Doamna piviniceru a făcut propunere, csm aviz negativ şi Băsescu a respins tot. Băsescu a spus clar: puteşi să faceţi 100 de propuneri, eu nu accept decât Kovesi şi Morar.

Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru să se pregătească. Ştiu că am şi vorbit pe cine să punem, dar nu mai ştiu pe cine voia Crin. I-am spus să vină cu propuneri, că doamna Pivniceru pleacă. Vine Liviu,care e mai bun politician ca mine şi spune: „Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai sa rezolve cu procurorii. O sa o injure, dar va sta 9 ani la CCR”.

Doamna Pivniceru ne-a spus că nu mai face propuneri. Ne-am întâlnit la K2 pt ca acolo ne intalneam urmatorii oameni: eu, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Ghiţă, domnul Maior, domnul Coldea.

Eu nu am cum să cedez în niciun fel, trebuie să fie o chestie pe care să o explic la partid: Vreau să fie Tiberiu Niţu procuror general. El a fost propus de Mona Pivniceru prima dată. A fost coleg cu mine de facultate, nici nu ştiu dacă se cunoaşte cu Ghiţă.

Băsescu renunţă la Morar, dar fără Kovesi nu se putea. Eu am încercat cu cel de la Alba sau de la Sibiu, propus de doamna Pivniceru. După care a venit cineva cu propunerea Alina Bica la DIICOT. Am spus că nu o cunosc, după care a spus Dragnea că o cunoaşte el.

Alina Bica a fost susşinută de Liviu Dragnea, propusă cred că a fost de Elena Udrea.

Liviu, pe bună dreptate, spunea: "Eu am dosar, să-l schimbăm pe Morar de acolo”. Cred că Coldea i-a spus „Codruţa e un om onest, nu o să ai probleme cu ea”. Ei erau foarte buni prieteni, cum eram şi eu cu Maior.

După care, Liviu mi-a zis: "De ce să ne expunem noi? Mona oricum pleacă la CCR. Hai la mine la birou şi mergem împreună la Mona şi o conving eu". "Hai". Liviu, când vrea ceva, e foarte convingător. A fost sentimental. Mona nu a vrut, că nu o suportă pe Kovesi. Se cunoşteau şi a zis că nu o propune.

(...)

M-am pus pe mine ministru interimar şi am zis că fac eu propunerile, să mă înjure pe mine toată lumea. I-am spus lui Crin. Mi-a spus: „Nu îmi cere să te susţin”. Dar Crin a fost corect: "E dreptul tău, fă-o, dar nu te susţin". Liviu a ieşit la televizor şi m-a susţinut.

(...)

Am discutat de 7 ori şi m-am enervat că toţi mă presau şi eu trebuia să semnez. M-am dus la CSM, am vrut să fac propunerile şi m-am răzgândit. Am plecat, m-am enervat. Şi atunci e adevărat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghiţă la mine acasă. Domnul Ghiţă e un om cu tupeu. Mi-a zis „Uite, eu îţi garantez, am vorbit cu preşedintele şi dacă faci propunerile, le acceptă pe toate trei, inclusiv pe Niţu”. Mi-a spus că Alina e o fată extraordinară. Şi atunci le-am zis faza cu premoniţia: "Primii pe care îi bagă în puşcărie sunteţi voi".

(...)

Asta a fost toată povestea. În final, a doua zi, am făcut propunerile. Eu nu am vorbit direct cu Traian Băsescu. Au fost numiţi toţi trei: Niţu, Bica şi Kovesi. Liviu Dragnea m-a susţinut pentru că a zis "Morar a făcut dosarul Referendumul, Morar mi-a făcut dosar." "Kovesi i-a dat NUP lui Iliescu, nu poţi să zici că e anti-PSD.” Asta a fost argumentul lui. Era convins că dacă pleacă Morar şi vine Kovesi se termină cu dosarul ăla.", a povestit Victor Ponta.

