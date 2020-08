Victor Ponta: Ministerul Sănătății nu dă aviz de funcționare unui spital pentru că primarul este de la Pro România

Liderul Pro România, Victor Ponta, acuză Ministerul Sănătății că nu dă aviz de funcționare spitalului municipal din Bacău pentru că primarul este de la Pro România

„Spitalul Municipal din Bacau este finalizat, dotat , pregatit - dar Ministerul Sanatatii amana de doua luni avizul de functionare ( doar pentru ca Primarul este PRO Romania)! Intre timp Spitalul Judetean Bacau nu mai are capacitate de primire - si oamenii mor acasa! Toti care strigati in strada ca “vreti Spitale - nu catedrale” / haideti sa strigam impreuna in fata Guvernului : “DESCHIDETI NOUL SPITAL DIN BACAU”!!!”, a scris Ponta pe Facebook.

