Victor Ponta: Nu vine Klaus Iohannis în geacă roșie să protesteze? Din 'tinerii frumoși și liberi' au mai rămas doar 500 de 'foci'!

Liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, susține că stabilirea unui prag valoric la abuzul în serviciu nu mai generează același val de interes ca în trecut. Ponta se întreabă unde sunt acum ”tinerii frumoși și liberi”, care protestau în Piața Victoriei.

”Si nu vine Dl Klaus Iohannis in geaca rosie sa protesteze si el? Nu mai ies PNL istii sa spuna cum “coruptia ucide”? Nu mai se mobilizeaza cohortele de “rezisti” pe retele sociale sa vina in Piata Victoriei din Bucuresti sau in Piata Unirii din Cluj sa dea jos “ciuma rosie” ? Din atatea mii si mii de “frumosi si liberi” au mai ramas doar 500 de “foci” ? Restul au devenit “pelicani”? Sa fie foarte clar ce cred eu despre subiectul “abuz in serviciu” : printr-o interpretare abuziva si aberanta , tipica unui stat politienesc, a acestei infractiuni absolut banale , ani de zile “Echipa Kovesi & Portocala & Uncheselu & Co” au facut dosare politice ; au distrus cariere si vieti ; au blocat prin teroare sistemul administrativ si i-au invatat pe functionarii publici si pe politicieni sa se acopere de hartii, avize si aprobari fara sa mai faca nimic si sa nu mai ia nicio decizie . E foarte bine ca , indemnati de la spate de Curtea Constitutionala, parlamentarii incearca sa opreasca aceste practici abuzive si sa gaseasca niste forme , oricat de ciudate, de oprire a “abuzului de abuz in serviciu”. Dar , dincolo de aceasta situatie juridica concreta , recunosc ca mor de ras cand le vad fetele celor care , chiar din buna credinta si naivitate, s-au lasat manipulati si protestau alaturi de Iohannis si PNL pentru “lupta anticoruptie”. Asa teapa si-au luat de ii ustura in fiecare zi . Sper ca aceasta usturime sa ii tina pana in 2024 - altfel o sa primeasca intrebarea clasica : “tu esti chiar prost sau a inceput sa-ti placa”, scrie Victor Ponta.

