Victor Ponta, reacție-surpriză la decizia lui Iohannis de a revoca pe Kovesi: Dragnea a pierdut foarte mult prin această acțiune

Liderul Pro România, Victor Ponta, comentează într-o postare pe Facebook decizia lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi din fruntea DNA. Acesta susține că președintele trebuia să o revoce „imediat” pe Kovesi după decizia CCR și spune că liderul PSD, Liviu Dragnea, pierde foarte mult prin această acțiune.

„1. Constitutional - toate Deciziile CCR trebuie aplicate ( indiferent daca le consideri bune sau proaste) - Klaus Iohannis trebuia sa o revoce pe Kovesi imediat !

2. Profesional - Kovesi a solicitat si patronat in mod direct incalcari grave ale legii si abuzuri din partea subordonatilor sai ( Negulescu, Onea, Uncheselu, Papici, Eva si altii ) / nu si-a asumat responsabilitatea pentru achitarile dispuse de judecatori /orice sef de institutie publica aflat intr-o situatie asemanatoare trebuia demis imediat

3. Institutional - Kovesi a implicat in mod direct si a folosit DNA in bataliile politice / a inlaturat din DNA toti procurorii care nu executau ordinele sale abuzive si a adus procurori obedienti dar analfabeti juridic / faptul ca a refuzat sa demisioneze a afectat grav prestigiul si activitatea institutitiei

4. Politic - desi a actionat conform atributiilor sale constitutionale Presedintele Klaus Iohannis si-a dezamagit ( inca o data) sustinatorii si a aratat din nou ca nu are o strategie politica / Ludovic Orban s-a discreditat inca o data si a aratat ca un lider politic complet abulic si incapabil de viziune si strategie

5. Dragnea - a pierdut foarte mult prin acesta actiune ( el si Kovesi se sustineau reciproc prin pretinsa lupta dintre ei) : nu mai are motiv sa il suspende pe Iohannis, nu mai are nicio persoana aflata la Putere pe care sa o foloseasca in ridicola lui lupta cu asa - zisul “Stat Paralel” , ramane condamnat de doua ori de judecatorii ICCJ ( nu de Kovesi) si pierde practic singurul motiv pentru care obtinea sprijinul “baronilor” din politica, afaceri si media / ramane cu ura absoluta si ireconciliabila a tuturor celor care cred ca este un corupt care se lupta cu Justitia ca sa isi scape pielea

6. Guvernul - dupa ce a fost “protejat” 7 luni prin faptul ca toata atentia era indreptata spre batalia PSD cu Justitia acum atentia se va intoarce la problemele de guvernare : incompetenta si analfabetism, inflatie, lipsa investitiilor, dezastrul de la fonduri europene si educatie, blocajul privind spitalele regionale, legea redeventelor in energie etc ....

7. Romania - se incheie in mod dezamagitor si jenant Epoca pornita de Basescu a “luptei anticoruptie” / oprirea abuzurilor si respectarea drepturilor fundamentale reprezinta un mare castig - acum insa Dragnea & Co vor sa arunce tara inapoi in anii coruptiei institutionalizate comisa fara nicio teama de raspundere juridica ! Asa ca va fi mult de luptat si muncit pentru a reechilibra societatea

Am spus mereu ca Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate pentru a avea succes in efortul sau de DEZVOLTARE - Basescu, Kovesi, Dragnea au fost cei care au dezechilibrat si daramat tara ; doi au plecat , ultimul mai are putin dar sfarsitul lui este inevitabil / #ProRomania trebuie sa construiasca viitorul proiect politic pt Romania.”, scrie Ponta, pe facebook.