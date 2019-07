Victoria coaliţiei la putere nu-i asigură premierului Abe majoritatea necesară reformării Constituţiei

Coaliţia la puterea din Japonia a câştigat o majoritate confortabilă în Dietă în urma alegerilor desfăşurate duminică, dar insuficientă pentru garantarea îndeplinirii ambiţiei premierului Shinzo Abe de a reforma Constituţia, transmite AFP potrivit Agerpres

Partidul Liberal-Democrat (PLD, de orientare conservatoare) condus de Abe a obţinut 57 din mandate din totalul de 124 (jumătate din totalul locurilor Camerei superioare a parlamentului) care au constituit miza acestui scrutin, conform rezultatelor difuzate de postul public de televiziune NHK. Aliatul PLD, Komeito, a obţinut 14 mandate."Formaţiunile majorităţii au obţinut majoritatea... populaţia a decis astfel că trebuie să realizăm politicile promise, pe un fond de stabilitate", a declarat şeful guvernului nipon duminică seara. "Vom răspunde acestor aşteptări", a dat asigurări Shinzo Abe."Rezultatele arată că alegătorii au ales status quo-ul" a estimat politologul Shinichi Nishikawa din cadrul Universităţii Meiji.Prin acest succes Abe îşi va putea păstra, teoretic, funcţia de premier până la încheierea celui de-al treilea mandat de trei ani în calitate de preşedinte al PLD, în 2021.În luna noiembrie, el va deveni cel mai longeviv şef al executivului japonez, depăşind recordul stabilit de Taro Katsura, care a deţinut această funcţie în trei perioade, între anii 1901 şi 1913.Cu toate acestea, contrar calculelor iniţiale, scrutinul de duminică nu îi asigură actualului premier majoritatea de 2/3 în Senat, de care are nevoie pentru a reforma Constituţia pacifistă a Japoniei, care nu a fost niciodată modificată după intrarea sa în vigoare, în 1947.Pentru obţinerea majorităţii, Abe ar fi avut nevoie ca PLD şi aliaţii săi favorabili reformei constituţionale să obţină cel puţin 85 de mandate din cele 124 pentru care a fost organizat scrutinul de duminică.Coaliţia dispune aşadar de 141 de locuri, faţă de 147 cât deţinea anterior, iar susţinătorii reformei constituţionale sunt în număr de 160, cu 4 mai puţin decât numărul necesar atingerii majorităţii de 2/3.Prim-ministrul Japoniei, care doreşte să modifice mai multe prevederi constituţionale, va trebui aşadar să se lupte pentru a convinge parlamentarii care în prezent nu susţin modificările constituţionale avute în vedere de Abe, precum cea care vizează includerea unui prevederi referitoare la existenţei unei forţe militare naţionale. Premierul speră ca dezbaterea consacrată reformelor constituţionale să poată fi lansată după acest vot.Procentul de participare la vot a scăzut sub 50%, situându-se în jur de 48%, al doilea cel mai slab rezultat al prezenţei la vot înregistrat până acum în acest tip de scrutin, în pofida faptului că aproximativ 17 milioane din cele 100 de milioane de cetăţeni japonezi înregistraţi oficial şi-au exprimat preferinţa electorală înaintea zilei de duminică, prin intermediul sistemului de vot anticipat.Shinzo Abe este susţinut atât de tineri, care doresc stabilitate, cât şi de personalele în vârstă, care sunt îngrijorate de intenţia sa de a revizui Constituţia pacifistă a ţării.De partea cealaltă a eşicherului politic, opoziţia nu are forţă, fiind divizată în mai multe formaţiuni de mici dimensiuni, notează AFP.