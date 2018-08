Victorie de RĂSUNET pentru Simona Halep: s-a calificat în finala de la Cincinnati

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat în finala turneului Premier 5 de la Cincinnati după ce a învins-o, duminică, pe Aryna Sabalenka din Belarus, locul 34 WTA, cu scorul de 6-3, 6-4.

Românca a mizat, în semifinala cu Aryna Sabalenka, care a scos din turneu trei jucătoare din top 20 WTA, pe loviturile constante pe rever. Nu şi-a pierdut calmul în setul al doilea, la 3-3, când sportiva din Belarus îşi ridicase nivelul şi s-a calificat în a doua finală în şapte zile, după cea câştigată la Montreal, în faţa lui Sloane Stephens.

"A fost o provocare pentru mine să am o adversară atât de tânără, care a câștigat meciuri atât de grele înainte, cu o încredere în sine așa ridicată. A fost o mare provocare. Și când am pășit pe teren, am spus că tot ceea ce trebuie să fac este să mă relaxez și să-mi fac jocul, ceea ce am și făcut", a declarat Halep, după partidă, potrivit wtatennis.com.

În finală, Simona Halep o va întâlni, duminică, pe jucătoarea olandeză Kiki Bertens, locul 17 WTA, care a învins-o, în semifinale, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2, pe Petra Kvitova, locul 6 WTA. Liderul WTA conduce cu 3-1 în întâlnirile directe cu Bertens, ultima partidă fiind câștigată de Simona Halep în 2017, la Roma.

Este a șasea finală pe care jucătoarea de tenis din România o va disputa în acest an. Halep s-a mai calificat în finala acestui turneu în 2015 și 2017.