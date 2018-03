VICTORIE pentru familia Cosma: Procesul se va REJUDECA / UPDATE

Victorie pentru familia Cosma! După două amânări, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis rejudecarea cazului. Sentinţa magistraţilor vine după ce în primă instanţă, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani închisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani închisoare.

VEZI MINUTA INSTANȚEI

Ei sunt acuzaţi de procurorii DNA că ar fi primit de la administratorii unor firme aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucrări în care beneficiar era Consiliul Judeţean.

Decizia de rejudecare a procesului a fost luată luni de Completul de cinci judecători al instanţei supreme.

La ultimul termen al procesului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care a avut loc în 19 februarie, Mircea Cosma a negat toate acuzaţiile şi le-a prezentat magistraţilor planşe cu banii pe care i-ar fi economisit la derularea contractelor de la Consiliul Judeţean Prahova.

"Resping toate acuzaţiile. Judeţului Prahova i se spune în glumă al 53-lea stat al SUA. Volumul de investiţii a dus la crearea a 11 parcuri industriale cu un total de 46.000 de angajaţi. Ar fi trebuit să primesc o decoraţie pentru asta", a declarat Mircea Cosma în instanţă.

La rândul său, fostul deputat Vlad Cosma - cel care i-a acuzat pe procurorii DNA Ploieşti că ar fi falsificat probe în dosare - a afirmat, la instanţa supremă, că nu îi este frică pentru că dosarul are la bază probe false.

La ultimul termen al procesului de la ICCJ a mers şi Andreea Cosma, care a spus că a venit pentru a-şi susţine familia, dar şi pe alţi cetăţeni care au reclamat abuzuri ale procurorilor, precum Sebastian Ghiţă, care aşteaptă de la ea, în calitate de deputat, să le apere drepturile. Ea a susţinut că are încredere în înţelepciunea magistraţilor instanţei supreme, afirmând că la prima instanţă, care a dispus condamnarea lui Vlad şi Mircea Cosma, era altă situaţie - procurorul Mircea Negulescu era în funcţie, iar multor martori le era teamă să vorbească.

Fostul deputat Vlad Cosma a mers la Inspecţia Judiciară pentru a depune "noi documente şi probe" împotriva procurorilor de la DNA Ploieşti. Întrebat dacă are emoţii privind decizia magistraţilor, Cosma a spus: "Orice om are emoţii, dar suntem optimişti. Cred că va fi o soluţie bună. (...) Acolo s-au fabricat nişte probe, se triplau martori. Am încredere în justiţie, nu am încredere în cei patru procurori de la Ploieşti”.

De altfel, Inspecţia Judiciară (IJ) a anunţat că a dispus începerea cercetării disciplinare faţă de şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea şi procurorul Alfred Savu, precum şi faţă de fostul procuror Mircea Negulescu, pe rolul Inspecţiei existând zece lucrări care au ca obiect activitatea sau conduita procurorilor de la DNA Ploieşti. Verificările IJ sunt făcute fie în baza unor sesizări ale unor persoane, fie după ce Inspecţia s-a autosesizat în urma acuzaţiilor şi a înregistrărilor prezentate de Cosma şi vizându-i pe procurorii de la DNA Ploieşti.

Vlad Cosma a depus şi o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, între care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă sau abuz în serviciu.

În 1 noiembrie 2016, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de închisoare, iar fiul său, deputatul Vlad Cosma, a primit cinci ani de închisoare, în timp ce omul de afaceri Răzvan Alexe a primit o condamnare de doi ani şi jumătate de închisoare. În acelaşi dosar, Daniel Alixandrescu, directorul Direcţiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, la data faptelor, a fost condamnat la şase ani de închisoare.

În aprilie 2014, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi abuz în serviciu, fiul său, deputatul PSD Vlad Cosma, pentru trafic de influenţă, directorul Direcţiei "Patrimoniu" din CJ Prahova, Daniel Alixandrescu, pentru luare de mită şi abuz în serviciu, iar Răzvan Alexe, pentru trafic de influenţă şi dare de mită.

Vlad şi Mircea Cosma au fost trimişi în judecată de DNA fiind acuzaţi că ar fi cerut şi primit peste 4,4 milioane de lei de la trei oameni de afaceri prahoveni, denunţători în cauză, ale căror firme au avut numeroase contracte cu CJ Prahova.

Firmele controlate de cei trei sunt, la rândul lor, trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, dosar în care sunt inculpaţi Răzvan Alexe, dar şi fostul angajat al Secretariatului general al Guvernului, Marcel Păvăleanu, alături de alţi oameni de afaceri din Prahova.

"Sumele de bani au fost pretinse în schimbul intervenţiei la factorii de decizie din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, pe lângă care cei doi aveau influenţă, respectiv preşedintele CJ Prahova, Cosma Mircea (tatăl inculpatului Cosma Vlad Alexandru), astfel încât societăţile respective să obţină de la instituţia publică lucrări şi servicii curente supraevaluate, de întreţinere a drumurilor publice sau a drumurilor judeţene pe timp de iarnă, dar şi decontarea, cu prioritate, a unor lucrări deja efectuate în temeiul unor contracte anterioare” notau procurorii DNA în 2014, atunci când a început urmărirea penală în acest dosar.

