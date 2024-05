VIDEO | A doua noapte consecutivă în care întreaga lume a văzut cum se aprinde o magnifică aurora boreală, ca urmare a unei furtuni solare

Acest fenomen este cauzat de ejecţiile de particule de la Soare, care declanşează furtuni geomagnetice atunci când ajung pe Pământ.

Condiţii asociate unei furtuni geomagnetice de nivel 5, nivelul maxim pe scara utilizată, au fost observate vineri seara şi din nou sâmbătă dimineaţa, potrivit Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice din SUA (NOAA). O premieră în ultimii 20 de ani.

Acest eveniment rar a permis oamenilor din multe ţări să observe superbele aurore boreale în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar fotografiile cu luminile albastre, portocalii şi roz au inundat reţelele de socializare.

