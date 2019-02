VIDEO Șicane SUA-Rusia deasupra Mării Baltice: Un avion rusesc a interceptat unul american

Un avion rusesc de vânătoare a interceptat un american, deasupra Mării Baltice, potrivit unor imagini filmate dintr-o aeronavă cargo a Rusiei.

Este vorba despre un avion F-15 al SUA, care face parte dintr-o escadrilă NATO, detasata in zona Marii Baltice, care a fost intâmpinat de o aeronava rusească de vanatoare si obligata sa facă o manevră bruscă pentru a se indeparta.

#BREAKING: A #Russian Air Force pilot has released this video showing how a #RuAF Su-27P (from 72nd Guards AvB) dangerously banked in front of a #USAF's F-15C of 493rd Fighter Squadron while it was patrolling over #Baltic Sea as a part of #NATO Baltic Air-policing mission. pic.twitter.com/zVU5dN4rpe

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 31 ianuarie 2019

">

#BREAKING: A #Russian Air Force pilot has released this video showing how a #RuAF Su-27P (from 72nd Guards AvB) dangerously banked in front of a #USAF's F-15C of 493rd Fighter Squadron while it was patrolling over #Baltic Sea as a part of #NATO Baltic Air-policing mission. pic.twitter.com/zVU5dN4rpe

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 31 ianuarie 2019

" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="350" height="300">