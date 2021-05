VIDEO | Un liceu din America a retușat fotografiile din albumul de absolvire încât decolteurile elevelor să fie ascunse

Oficialii liceului Bartram Trail din Florida au retușat fotografiile din albumul de absolvire a 80 de adolescente, fără acordul lor, pentru a le ascunde decolteul. Imaginile au fost editate digital pentru a ascunde pieptul sau umerii elevelor. O alegere care i-a enervat pe părinții.

Yearbook photos of at least 80 female students at Bartram Trail High School in St. Johns County, Fla., were digitally altered to cover more of their chests, according to parents. https://t.co/xH02WUUW9d