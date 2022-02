VIDEO| Amazon Studios a prezentat primul teaser al serialului 'Lord of the Rings: The Rings of Power' la Super Bowl

Amazon Studios a profitat de audienţa multitudinară pe care o reuneşte partida Super Bowl din Los Angeles (SUA) pentru a prezenta primul 'teaser' al mult aşteptatului serial "Lord of the Rings: The Rings of Power", relatează EFE.

Teaserul de 60 de secunde este primul aperitiv al acestei ficţiuni, co-regizată de realizatorul spaniol J.A Bayona, despre universul fantastic creat der J.R.R. Tolkien, şi care va avea premiera în întreaga lume în data de 2 septembrie pe Amazon Prime Video.

"Înainte de Rege, înainte de comunitate, înainte de inel: O nouă legendă începe toamna aceasta", este singurul mesaj dezvăluit de videoclip, potrivit Agerpres.ro.

Trailerul prezintă de asemenea imagini impresionante ale locaţiilor, similare cu cele alese pentru trilogia de filme.

Amazon Studios a dezvăluit şi numele a şapte personaje principale: Prince Durin IV (Owain Arthur), Princess Disa (Sophia Nomvete), Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdoba), Bronwyn (Nazanin Boniadi) şi Halbrand (Charlie Vickers).

Acţiunea se petrece cu "mii de ani înainte" de evenimentele prezentate în "The Hobbit" şi în trilogia "The Lord Of Rings".

"Lord of the Rings: The Rings of Power" este una dintre marile mize ale platformei pentru următorii ani şi a presupus o investiţie de 465 de milioane de dolari pentru Amazon, care vara aceasta a încheiat filmările la primul sezon în Noua Zeelandă.

Ideea studioului este de a imita fenomenul suscitat de "Game of Thrones" inclusiv la scară mai mare, având în vedere că HBO a investit aproape 100 de milioane de dolari de sezon, departe de 465 de milioane investite de Amazon.

Trilogia cinematografică "The Lord Of Rings" a avut încasări de 2,912 miliarde de dolari în întreaga lume.