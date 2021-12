VIDEO| Incendiul care a distrus sute de case în statul american Colorado nu a provocat victime până acum

Incendiul care a distrus sute de case în statul american Colorado nu a provocat victime până acum, au afirmat vineri oficiali locali, menţionând că preşedintele Joe Biden a aprobat declanşarea procedurilor pentru acordarea de ajutor de urgenţă, relatează Reuters.

Şeriful din comitatul Boulder, Joe Pelle, a precizat că deocamdată nu au fost înregistrate victime. Este un "miracol" că nu s-au pierdut vieţi, conform oficialilor locali, care au mai spus că vântul s-a domolit şi se apropie ninsoarea, nefiind de aşteptat ca focul să mai reprezinte un pericol.

Guvernatorul din Colorado, Jared Polis, a afirmat că a discutat cu liderul de la Casa Albă în legătură cu dezastrul, potrivit Agerpres.ro.

Incendiul a provocat rănirea a cel puţin şase oameni şi a determinat, joi, evacuarea a zeci de mii de locuitori din două aşezări din apropiere de Denver.

Cel puţin 370 de case au ars la vest de oraşul Superior şi 210 în centrul vechi al aceluiaşi oraş. În total, cel puţin 500 de locuinţe au fost distruse de flăcările care au devastat joi în doar câteva ore peste 2400 hectare.

Originea focului nu a fost confirmată încă, dar se bănuieşte că a pornit de la liniile de înaltă tensiune, au menţionat vineri oficiali locali într-o conferinţă de presă.

More than 500 structures have been destroyed in the Marshall Fire in Boulder County on Thursday, according to Boulder County Sheriff Joe Pelle.



More wildfire coverage/raw video: https://t.co/rTJV5o1LMj pic.twitter.com/CeHwDKCb9h