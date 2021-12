FOTO&VIDEO | Incendii devastatoare în Colorado - Sute de locuințe au fost distruse, iar flăcările se răspândesc

Sute de case au fost distruse de incendii în Colorado, în vestul Statelor Unite, afectat de rafale de vânt violente şi o secetă istorică, au anunţat autorităţile, iar mai multe oraşe din Vestul american erau ameninţate de flăcări, care se extind rapid din cauza secetei, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Aproximativ 370 de locuinţe din subdivizia Sagamore au fost distruse. Este posibil ca 210 locuinţe să fifost dstruse în oraşul Superior”, a anunţat într-o conferinţă de presă şeriful comitatului Boulder, Joe Pelle.

Oraşul Boulder, cu peste 100.000 de louitori, se află la aproximativ 50 de kilometri de Denver, capitala Colorado.

Acest stat este afectat de o secetă istorică şi care a facilitat extinderea flăcărilor.

În comitatul Boulder, hoteluri, centre comerciale şi peste 650 de hectare de vegetaţie au fost distruse de foc.

Rafale de vânt cu o viteză de peste 160 de kilometri pe oră se înregistrau în anumite locuri şi complicau eforturile pompierilor.

”Aş vrea să pun accentul asupra amplorii şi intensităţii acestu incendiu şi prezenţei într-o zonă atât de dens populată. Nu am fi surprinşi să existe răniţi sau morţi”, a aveetizat şeriful Joe Pelle.

Potrivit ziarului Colorado Sun, mai multe persoane au primit îngrijiri din cauza unor arsuri, iar cel puţin şase au fost spitalizate.

Imagini difuzate de CBS surprind un imobil locuit în flăcări şi pompieri încercând să stingă incendiul.

Mii de locuitori au primit ordnul de evacuare, la Louisville, un oraş cu 20.000 de locuitori.

”Părăsiţi Louisville, altfel viaţa vă va fi în pericol”, au insistat serviciile meteorologice.

Rafale de ”vânt puternice răspândesc rapid flăcările, iar toate avioanele sunt oprite la sol”, a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter guvernatorul acestui stat muntos în care Munţii Stâncoşi se întâlnesc cu Marile Câmpii, Jared Polis.

Alt oraş vizat de un ordin de evacuare totală este Superior, cu 13.000 de locuitori, acoperit joi de un nor de fum sumbru, potrivit unor imagini publicate pe reţele de socializare.

Odată cu modificările climatice, intensitatea şi frecvenţa unor episoade secetoase şi de caniculă riscă să crească şi mai mult şi să continue să creeze condiţii ideale unor incendii de pădure şi vegetaţie.

Vestul american a fost afectat în ultimii ani de incendii fără precedent, mai ales în California şi Oregon.

Un meteorolog de la Universitatea UCLA, Daniel Swain, consideră că este ”greu de crezut” că au loc incendii în decembrie, o perioadă de obicei puţin propice acestui tip de evenimente în regiune.

”Dar ţineţi cont de o toamnă căldutoasă şi de o secetă record, numai doi centmetri de zăpadă în acest anotimp şi adăugaţi o furtună cu rafale descendente extreme, iar rezultatul constă în incendii extrem de periculoase, care se deplasează foarte rapid”, afirmă într-un mesaj postat pe Twitter acest cercetător.

My son flew back to Seattle this evening. Here is a video he took of the Superior / Louisville fires from the plane at 5 pm. Our hearts go out to our neighbors in the fire’s path and the first responders working to save their homes and businesses. #MarshallFire pic.twitter.com/O6LXrOKCXT — Gretchen Rosenberg (@GRDenver) December 31, 2021

LATEST: 12,000 people told to evacuate Superior as winds as high as 100 mph spread flames from two grass fires in Boulder County. https://t.co/GJOHnn5m3t pic.twitter.com/s9iNZ5wi6n — The Denver Post (@denverpost) December 30, 2021

More scene from the #MarshallFire by @hrichardson and @HyoungChang



See more photos from the Boulder County fires here: https://t.co/REwSbpw5Q1 pic.twitter.com/VKz3JsJqyk — The Denver Post (@denverpost) December 31, 2021