Video| Joe Biden încearcă să-şi relanseze promisiunile în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice

Preşedintele american Joe Biden, paralizat în Congres şi limitat de Curtea Supremă, a încercat miercuri să-şi relanseze promisiunile în domeniul luptei împotriva modificărilor climatice, anunţând noi măsuri de reglementare, în timp ce un val de căldură sufocă Statele Unite şi mai multe ţări europene, relatează AFP.

Modificările climatice sunt ”un pericol clar şi iminent” şi o ”ameninţare la adresa existenţei naţiunii noastre şi a lumii”, a declarat preşedintele american.

”Sănătatea concetăţenilor noştri este în joc”, dar şi ”securitatea noastră naţională” şi ”economia noastră”, a avertizat el în această vizită în Massachusetts (nord-est), la instalaţia unei foste centrale pe cărbune foarte poluantă, închisă în 2017 şi aflată pe cale de reconversie la energia eoliană.

”Deoarece Congresul nu face ce trebuie”, şi-a exprimat regretul preşedintele democrat în vârstă de 79 de ani, ”îmi voi folosi puterile executive”, a anunţat el, potrivit News.ro.

Însă el nu a declarat - cel puţin pentru moment - ”stare de urgenţă climatică”, aşa cum cer unii aleşi din Partidul Democrat, o manevră al cărei impact nu este prea clar, dar care i-ar acorda puteri politice suplimentare.

În timp ce Joe Biden vorbea, mari părţi din Europa se sufocau din cauza canculei, iar Statele Unite nu sunt scutite nici ele.

Aproximativ 100 de milioane de oameni trăiesc în zone vizate în prezent de alerte de căldură mare sau de căldură excesivă.

Preşedintele american intenţionează să avanseze ”în ritmul său. Există un număr de prerogative pe care le poate utiliza” pentru a începe, a justificat miercuri, la CNN, principala sa consilieră în lupta împotriva încălzirii globale, Gina McCarthy.

Între decrete pregătite de către administraţia Biden se află decrete cu privire la fonduri suplimentare în ajutorul protejării regiunilor care se confruntă cu o căldură extremă şi măsuri vizând să stimuleze producţia de energie eoliană în Statele Unite.

Marţi, John Kirby, care coordonează comunicarea lui Joe Biden în probleme strategice, a insistat asupra faptului că modificările climatice sunt o problemă de ”securitate naţională”, care ”ne afectează infrastructurile”.

Adminstraţia Biden se declară hotărâtă să-şi respecte angajamentele în domeniul luptei împotriva încălzirii globale, printr-o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Joe Biden, care a revenit în cadrul Acordului de la Paris din 2015 de luptă împotriva modificărilor climatice, din care predecesorul său Donald Trump a scos Statele Unite, anunţa în aprilie 2021 că America urmează să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră de la 50% la 52% până în 2030, faţă de nivelul din 2005.

Însă preşedintele american - la fel ca în privinţa dreptului la avort, reglementării armelor de foc şi altor proiecte de reforme - se confruntă din nou, în domeniul mediului, cu limitele puteri sale.

El nu are o majoritate în Congres, iar puterea judiciară este împotriva sa.

Agenda sa climatică a primit o lovitură după ce senatorul democrat Joe Manchin, al cărui vot este crucial, a anunţat că nu va susţine o lege care vrea să mute economia americană către surse de energie curată, condamnând-o astfel eşecului.

Iar Joe Biden se confruntă cu o Curte Supremă care a devenit aprig de conservatoare şi profund ostilă oricărei reglementări centralizate, şi care tocmai a limitat puterile statului federal în lupta împotriva modificărilor climatice.

